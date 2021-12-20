我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron傳播力超乎尋常 美國單日確診恐達百萬例

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

「美聲男伶」卡洛斯染新冠肺炎去世 得年53歲

記者蘇詠智／綜合報導
「美聲男伶」卡洛斯馬林（左一）新冠肺炎去世。（路透資料照片）
「美聲男伶」卡洛斯馬林（左一）新冠肺炎去世。（路透資料照片）

新冠肺炎疫情近期又在歐美攀高，娛樂圈也不幸再傳有人因此去世，53歲的「美聲男伶」（IlDivo）西班牙成員卡洛斯馬林（Carlos Marín）月初發病後情況沒好轉，被送進英國曼徹斯特的醫院，院方將他深度麻醉、細心照護後，他雖已插管仍缺氧，最後回天乏術。

「美聲男伶」是由英國選秀教父賽門考威爾（Simon Cowell）打造、力捧的跨界團體，以歌劇式的唱腔詮釋流行音樂，開啟了樂壇新潮流，全球專輯銷量達3000萬，曾數度到台灣演出，尤其9年前在台南億載金城的表演，在有歷史意義的場地前聆賞天籟，現在觀眾無不動容。

早先「美聲男伶」官方社群帳號上已宣布因為有人生病，剩下的12月份英國演出必須延後一年，只是卡洛斯仍不敵病毒，讓團員和樂迷們都很感傷。「美聲男伶」聲明中表示大家心中都很沉重，其他3位團員大衛 (David Miller)、賽巴斯汀（Sebastian Izambard）、厄斯（Urs Buther）會永遠懷念他。

英國媒體報導，卡洛斯已經打完疫苗，還是被突破性感染，前妻潔拉汀則在他臨終時陪伴在旁。

英國 社群 疫情

上一則

王力宏、吳亦凡等「男寶」4大咖 出事都找爸媽

下一則

遭時尚博主誣指「選妃」 張藝興追究到底

延伸閱讀

彭帥現身改口：從未說過任何人性侵我 指社媒發文遭誤解

彭帥現身改口：從未說過任何人性侵我 指社媒發文遭誤解
彭帥：從未指控任何人性侵 微博發文被誤解了

彭帥：從未指控任何人性侵 微博發文被誤解了
西班牙前國王被舊情人告上英國法院 尋求豁免權

西班牙前國王被舊情人告上英國法院 尋求豁免權
不隨WTA聲援彭帥停辦中國網賽 ITF：不想懲罰10億人

不隨WTA聲援彭帥停辦中國網賽 ITF：不想懲罰10億人

熱門新聞

王力宏和老婆李靚蕾婚變後再掀波瀾。圖／擷自臉書

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

2021-12-17 11:27
李靚蕾大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

2021-12-19 12:43
王力宏、李靚蕾結婚進度神快。(取材自微博)

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

2021-12-18 20:13
王力宏今天匆匆返台。 圖／桃園機場記者聯誼會提供

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

2021-12-18 10:17
李靚蕾。（取材自Instagram）

拋棄律師未婚夫嫁王力宏？李靚蕾等了8年終於回應

2021-12-18 22:42
王力宏和李靚蕾證實已結束八年婚姻。（取材自臉書）

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

2021-12-15 02:13

超人氣

更多 >
李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明
By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉
李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友

李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友
王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣

王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣
「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包