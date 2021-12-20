「美聲男伶」卡洛斯染新冠肺炎去世 得年53歲

「美聲男伶」卡洛斯馬林（左一）新冠肺炎去世。（路透資料照片）

新冠肺炎疫情 近期又在歐美攀高，娛樂圈也不幸再傳有人因此去世，53歲的「美聲男伶」（IlDivo）西班牙成員卡洛斯馬林（Carlos Marín）月初發病後情況沒好轉，被送進英國 曼徹斯特的醫院，院方將他深度麻醉、細心照護後，他雖已插管仍缺氧，最後回天乏術。

「美聲男伶」是由英國選秀教父賽門考威爾（Simon Cowell）打造、力捧的跨界團體，以歌劇式的唱腔詮釋流行音樂，開啟了樂壇新潮流，全球專輯銷量達3000萬，曾數度到台灣演出，尤其9年前在台南億載金城的表演，在有歷史意義的場地前聆賞天籟，現在觀眾無不動容。

早先「美聲男伶」官方社群 帳號上已宣布因為有人生病，剩下的12月份英國演出必須延後一年，只是卡洛斯仍不敵病毒，讓團員和樂迷們都很感傷。「美聲男伶」聲明中表示大家心中都很沉重，其他3位團員大衛 (David Miller)、賽巴斯汀（Sebastian Izambard）、厄斯（Urs Buther）會永遠懷念他。

英國媒體報導，卡洛斯已經打完疫苗，還是被突破性感染，前妻潔拉汀則在他臨終時陪伴在旁。