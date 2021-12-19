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金融時報：2022年盯緊4隻灰犀牛

不想被裘莉破壞心情 布萊德彼特58歲生日盡量樂觀

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特低調過58歲生日。（路透資料照片）
布萊德彼特低調過58歲生日。（路透資料照片）

身為好萊塢超級巨星、擁有無數觀眾好幾輩子的財富，近日剛度過58歲生日的布萊德彼特（Brad Pitt），本該是開心、滿足的壽星，無奈與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）的離婚官司始終搞不定，孩子們監護權還卡關，讓他在生日當天選擇低調度過，不像裘莉今年6月慶祝46歲生日時把孩子們一起帶出去晚餐，接著又大夥兒一起去紐約玩，擺明就是想要秀給全世界的人看。

布裘曾經是好萊塢最受矚目、無可匹敵的巨星伴侶檔，現在撕破臉到難以再和睦相處。根據「時人」報導，布萊德彼特生日沒有特別計畫，就是和友人聚一聚，他本性就是很低調、不張揚，孩子是他最重視的，他盡量希望保持積極、樂觀的心態，希望接下一整年都能有新氣象，不讓裘莉破壞他的心情。早先他的友人諷刺裘莉三不五時把一大群孩子們帶出去拋頭露面，簡直有意耀武揚威，完全不像試圖保護他們的母親該有的作為，暗批此舉不過就是要讓布萊德彼特傷心、難過。

而在布萊德彼特58歲生日這天，裘莉則是帶著養子派克斯出門，歐美媒體曾經報導她的兩個養子都對布萊德彼特態度冷淡至極，尤其年紀較大的麥杜斯更是想要把彼特的姓氏拿掉，顯然養子們已經選邊站，倒是3個親生兒女的想法，比較值得布萊德彼特注意。

安琪莉娜裘莉被懷疑拿孩子當武器，影響昔日伴侶的心情。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉被懷疑拿孩子當武器，影響昔日伴侶的心情。（路透資料照片）

布萊德彼特 裘莉 好萊塢

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