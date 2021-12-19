超諷刺 「哈利波特」電影20周年 作者JK羅琳被消失？

JK羅琳目前與「哈利波特」相關影片的關係有點尷尬。（路透資料照片）

觀眾高度矚目2022年元旦在HBO GO上架的「哈利波特 20周年：重返霍格華茲」特別節目，近日公布的海報上，只見丹尼爾雷德克里夫、魯伯葛林特、艾瑪華森等主角和其他在片中露臉的湯姆費頓、邦妮萊特等都回來團聚，早先發布的新聞也透露雷夫范恩斯、海倫娜寶漢卡特、蓋瑞歐德曼、羅比葛詮等曾參與該系列的重量級資深演員亦都會回歸，但卻少了一個非常重要的靈魂人物：打造「哈利波特」魔法世界的原著作者JK羅琳。

眾所周知，JK羅琳因為堅認變性的女性和天生生理女性並不一樣，惹怒跨性別 族群，變成他們口誅筆伐的對象，而演出電影 裡的一堆被羅琳視為子弟兵的演員，先後發表聲明站在和她相反、聲援變性者的立場，外界形容是「哈利波特」家變。自此之後，羅琳連出新書都會被跨性別族群號召抵制，影片公司刻意淡化和羅琳的關係，彷彿這一系列的魔法故事都和她沒啥關連，無奈羅琳在洽談「哈利波特」影像化版權時，為自己爭取到很穩固的地位，想完全繞過她來弄與「哈利波特」相關的任何產品，是絕無可能，她在任何產品上都有話語權。

因而這幾天才熱騰騰出爐的「怪獸與鄧不利多的秘密」預告片，全部只在最後預告映期的「2022年4月」那一幕，可以在左下方第2部分的兩行小字下面那一行看到「JK羅琳版權所有」的字樣，幾乎根本看不清楚，卻因此不至於違法。

根據英國「每日郵報」，「哈利波特」這塊招牌仍能帶來很大的利益，華納還有計畫要拍「霍格華茲」真人影集，每集要砸千萬美元成本，希望最快明年開拍，將擺在HBO推出。還有舞台劇「哈利波特：被詛咒的孩子」電影版也在籌備中，絕對不願意和羅琳打壞關係，造成這些搶錢的新計畫全部落空，因而如何順姑情不失嫂意就讓他們傷透腦筋。

跨性別族群即便高分貝嗆聲羅琳，擺明要槓她到底，也無法完全令她消失。據傳「哈利波特20周年：重返霍格華茲」，就算沒有再找羅琳進棚錄製，起碼會有她以往的花絮片段，身為「哈利波特」世界的創造者，她不會在特別節目中缺席。