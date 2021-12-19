我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3退休將領投書華郵 籲軍方預防2024選後暴動

來不及到醫院 華母自動駕駛中產「特斯拉寶寶」

「蜘蛛人」情侶必假戲真作？製片無奈：他們都不聽我勸

記者蘇詠智／即時報導
湯姆霍蘭德（左）與辛蒂亞正甜蜜熱戀中，一起出席「蜘蛛人：無家日」首映典禮。（路透資料照片）
湯姆霍蘭德（左）與辛蒂亞正甜蜜熱戀中，一起出席「蜘蛛人：無家日」首映典禮。（路透資料照片）

隨著「蜘蛛人：無家日」（Spider Man: No Way Home）全球熱賣，相關系列影片再度成為熱門話題。關於「蜘蛛人」片集最有意思的是，除了首代男女主角陶比麥奎爾（Tobey Maguire）、克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）被傳假戲真作並未獲得雙方證實外，下一代的安德魯加菲（Andrew Garfield）與艾瑪史東、目前這一代的湯姆霍蘭德（Tom Holland）與辛蒂亞（Kirsten Dunst），都公開交往。不過安德魯和艾瑪最終沒能成為眷屬，艾瑪已另嫁他人並當了媽媽，而湯姆和辛蒂亞仍在甜蜜熱戀中。

其實這一系列的製片艾美帕斯卡，早就對這發展預先防備，坦言：「當我們確定找湯姆霍蘭德和辛蒂亞主演『蜘蛛人』片集之後，我分別把他們單獨找到我身邊，耳提面命要他們千萬別假戲真作，千萬不要真的談戀愛，再三警告這樣會讓事情變得很複雜。我對安德魯和艾瑪也講過這些，結果你知道怎樣？都沒有人要聽我的話！」顯然身為製片，對於管不住自己的男女主角，也是萬般無奈。

艾瑪史東（左）與安德魯加菲曾因合演「蜘蛛人」影片而假戲真作交往。（路透資料照片）
艾瑪史東（左）與安德魯加菲曾因合演「蜘蛛人」影片而假戲真作交往。（路透資料照片）

蜘蛛人

上一則

王爸親筆信曝1說謊關鍵 狠狠打臉8年前的王力宏

下一則

「周六夜現場」傳爆發新冠危機 「黑寡婦」老公不進棚

延伸閱讀

乘勝追擊確定了？索尼與漫威開始籌拍「蜘蛛人」新片

乘勝追擊確定了？索尼與漫威開始籌拍「蜘蛛人」新片
狗狗「1舉動」救了窒息女嬰 主人感激：我們不配擁有牠

狗狗「1舉動」救了窒息女嬰 主人感激：我們不配擁有牠
「蜘蛛人：無家日」熱賣 南韓、美國響應反爆雷

「蜘蛛人：無家日」熱賣 南韓、美國響應反爆雷
「蜘蛛人」全球夯 南韓網友上書青瓦台：暴雷處死刑

「蜘蛛人」全球夯 南韓網友上書青瓦台：暴雷處死刑

熱門新聞

王力宏和老婆李靚蕾婚變後再掀波瀾。圖／擷自臉書

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

2021-12-17 11:27
王力宏今天匆匆返台。 圖／桃園機場記者聯誼會提供

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

2021-12-18 10:17
王力宏、李靚蕾結婚進度神快。(取材自微博)

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

2021-12-18 20:13
王力宏和李靚蕾證實已結束八年婚姻。（取材自臉書）

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

2021-12-15 02:13
網友在「爆料公社」臉書發文指控王力宏出軌，還PO出兩人合照。（取材自臉書）

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

2021-12-17 11:17
范瑋琪（左起）、黑人、徐若瑄、王力宏和陳子鴻「茶泡飯」聚會，因違反自主健康管理規範而變調。圖／摘自IG

李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄

2021-12-17 14:37

超人氣

更多 >
王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億
王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生
李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕
王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你

王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你
胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了

胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了