「蜘蛛人」情侶必假戲真作？製片無奈：他們都不聽我勸

湯姆霍蘭德（左）與辛蒂亞正甜蜜熱戀中，一起出席「蜘蛛人：無家日」首映典禮。（路透資料照片）

隨著「蜘蛛人 ：無家日」（Spider Man: No Way Home）全球熱賣，相關系列影片再度成為熱門話題。關於「蜘蛛人」片集最有意思的是，除了首代男女主角陶比麥奎爾（Tobey Maguire）、克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）被傳假戲真作並未獲得雙方證實外，下一代的安德魯加菲（Andrew Garfield）與艾瑪史東、目前這一代的湯姆霍蘭德（Tom Holland）與辛蒂亞（Kirsten Dunst），都公開交往。不過安德魯和艾瑪最終沒能成為眷屬，艾瑪已另嫁他人並當了媽媽，而湯姆和辛蒂亞仍在甜蜜熱戀中。

其實這一系列的製片艾美帕斯卡，早就對這發展預先防備，坦言：「當我們確定找湯姆霍蘭德和辛蒂亞主演『蜘蛛人』片集之後，我分別把他們單獨找到我身邊，耳提面命要他們千萬別假戲真作，千萬不要真的談戀愛，再三警告這樣會讓事情變得很複雜。我對安德魯和艾瑪也講過這些，結果你知道怎樣？都沒有人要聽我的話！」顯然身為製片，對於管不住自己的男女主角，也是萬般無奈。