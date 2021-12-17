史普林斯汀歌曲版權 傳5億天價賣索尼

布魯斯史普林斯汀被爆將音樂版權賣給索尼。(路透)

紐約時報 （New York Times）和告示牌（Billboard）雜誌報導，美國搖滾歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）將音樂版權以5億美元賣給索尼 （Sony）。

知情人士表示，這筆5億美元交易囊括布魯斯史普林斯汀錄製的曲目以及他的詞曲創作作品，包含「生於美國」（Born in the U.S.A.）等經典歌曲。

中央社引述法新社報導，目前尚無任何一方公開宣布這筆交易；索尼集團（Sony Group）發言人拒絕置評，索尼音樂（Sony Music）也沒有立即回覆置評請求。

布魯斯史普林斯汀是最新一名據報賣出音樂版權的巨星，在此之前，美國傳奇歌手巴布狄倫（Bob Dylan）、民謠搖滾歌手史蒂薇妮克絲（Stevie Nicks）和加拿大 搖滾歌手尼爾楊（Neil Young）已出售部分或所有作品版權。

歌曲版權出現購買熱潮，巴布狄倫去年以3億美元價格將他所有曲目出售給環球音樂出版集團（Universal Music Publishing Group），史蒂薇妮克絲則據報以1億美元賣出多數歌曲版權。

現年72歲的布魯斯史普林斯汀在50年音樂生涯中，一直為索尼的哥倫比亞唱片公司（Columbia Records）旗下明星，唱片銷量超過1億5000萬張。