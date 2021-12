「慾望城市」大人物竟是色狼 2女曝光特殊性癖好

克里斯諾斯(左)和莎拉潔西卡派克又在「慾望城市:華麗下半場」合作。(取材自IMDb)

隨著「慾望城市」(Sex and the City)續篇影集「慾望城市:華麗下半場」(Sex and the city:And Just Like That)推出、首集就賜死「大人物」造成話題,扮演此角的克里斯諾斯(Chris Noth)再度出了一陣風頭,還馬上變成Peloton運動器材的廣告明星,諧諷劇中他用完該公司器材後心臟病 發作的情節,迅速在網上轟傳。不料,再次印證了「人怕出名豬怕肥」這句老話,「好萊塢 報導」稱有兩位女子先後與該刊物取得聯繫,分別控訴多年前曾遭到他性侵 ,看到他再次成為話題焦點,昔日的恐怖陰影再次襲來,決定要揭露他的真面目,他則回應這些控訴都不是事實。

化名為柔伊(Zoe)的女子今年40歲,仍在娛樂產業,透露她才大學剛畢業就在一家好萊塢大公司擔任基層員工,常有機會見到藝人,那時克里斯就很常出現在她的公司,時不時會經過她的座位,開始跟她打情罵俏,還會傳一些調情簡訊,她有時還會秀出來跟同事或長官分享,頗有一種虛榮感。有一回克里斯邀他到自己在西好萊塢的公寓裡的住所,她表示自己剛好也有朋友住在那棟樓,欣然同意前往,他們一起在大樓裡的泳池玩水,之後克里斯藉口說要準備下一部片、做了一些筆記,想請她們幫忙看一下,然後先回家裡,卻「不慎」把筆記本遺落在泳池旁,請柔伊幫他拿回來。

克里斯諾斯(左)和莎拉潔西卡派克在「慾望城市」裡的感情對手戲迷倒無數女性。(取材自IMDb)

柔伊不疑有他,帶著筆記本進了克里斯的家,克里斯吻了她,她也回應了這個吻,表示要回去友人家,那時只覺得可以跟朋友炫耀一下「大人物」跟她有這麼短短的一段應該蠻好玩的,不料克里斯沒有要放她離開,竟然將她的衣褲扯下,從她背後強行侵犯,他們面前還有鏡子,她被弄到受傷、血跡濺到衣服上,她直呼不要,都沒有讓他停止,她哀求他是不是至少可以戴上保險套,還被他嘲笑。完事之後,她趕快逃到朋友家,言行舉止都明顯有異,友人們都很擔心,她卻不願意解釋到底怎麼了,其中一位一直覺得她不對勁,一起上了車之後還繼續逼問,最後將她送到醫院。柔依當時的長官也記得這件事,聽到她的遭遇自己也嚇到,可是這位長官那時也很年輕,也沒有把事情告訴別人。

過了一年多之後,柔伊還去求助性侵受害者的心理諮商、試圖走出陰影,她在母親面前就沒有隱瞞,然後才知道母親也曾是性侵受害者,多年後母親罹患癌症,在生命將至終點時,依舊會被那些夢魘侵擾,她不願變得像母親這樣,決定要揭發克里斯的醜行。

另一位受害者化名為莉莉(Lily),是在紐約的夜店中擔任VIP區服務員結識克里斯,那時克里斯已經結了婚、生了小孩,莉莉當年才25歲而克里斯已滿60歲,都可以當她的爸爸,然而克里斯約她到「慾望城市」裡出現過的餐廳共進晚餐,仍然讓被明星迷昏頭的她很興奮,就算友人感覺不太對,她還是認為不過吃頓飯,應該沒什麼,席間克里斯和她相談甚歡,甚至連自己不是很想拍「慾望城市」電影版的第3集都告訴她,然後就邀他回自己家再來享用他收藏的高檔威士忌。

莉莉當晚一整個飄飄然,完全沒辦法理智思考,兩人喝著酒、聽著音樂,氣氛非常好,克里斯不段發揮熟男魅力,莉莉都沒有跨出安全的距離,最後他忍不住脫下褲子、把自己的陽具塞進她嘴裡、強迫他為他口交,接著與對付柔伊的方式如出一轍,從她的背後強行硬上,只不過這次是坐在椅子上,但兩人面前仍然有鏡子。克里斯大罵婚姻是種恥辱、批評「一夫一妻制」根本不切實際,莉莉則對他多年來的崇拜、仰慕徹底毀滅殆盡,克里斯接著還傳簡訊來,想要說服她這沒什麼大不了、請她別去跟朋友說三道四,但還想再約她出來,她趕快想辦法打發他,兩人又通了幾次簡訊,克里斯明顯感覺到莉莉不想再跟他有任何瓜葛,就不再糾纏。莉莉如今是記者,回顧這段慘痛經驗,讓她如釋重負。

在「Me Too」年代後,扯上這種性醜聞的男性名人,多半沒有好的下場,克里斯才剛大紅的廣告已經火速撤下,演藝事業會面臨多大風暴?各方都在等著看。