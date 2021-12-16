「慾望城市」大人物竟是色狼 2女曝光特殊性癖好

克里斯諾斯（左）和莎拉潔西卡派克又在「慾望城市：華麗下半場」合作。(取材自IMDb)

隨著「慾望城市」(Sex and the City)續篇影集「慾望城市：華麗下半場」(Sex and the city：And Just Like That)推出、首集就賜死「大人物」造成話題，扮演此角的克里斯諾斯(Chris Noth)再度出了一陣風頭，還馬上變成Peloton運動器材的廣告明星，諧諷劇中他用完該公司器材後心臟病 發作的情節，迅速在網上轟傳。不料，再次印證了「人怕出名豬怕肥」這句老話，「好萊塢 報導」稱有兩位女子先後與該刊物取得聯繫，分別控訴多年前曾遭到他性侵 ，看到他再次成為話題焦點，昔日的恐怖陰影再次襲來，決定要揭露他的真面目，他則回應這些控訴都不是事實。

化名為柔伊(Zoe)的女子今年40歲，仍在娛樂產業，透露她才大學剛畢業就在一家好萊塢大公司擔任基層員工，常有機會見到藝人，那時克里斯就很常出現在她的公司，時不時會經過她的座位，開始跟她打情罵俏，還會傳一些調情簡訊，她有時還會秀出來跟同事或長官分享，頗有一種虛榮感。有一回克里斯邀他到自己在西好萊塢的公寓裡的住所，她表示自己剛好也有朋友住在那棟樓，欣然同意前往，他們一起在大樓裡的泳池玩水，之後克里斯藉口說要準備下一部片、做了一些筆記，想請她們幫忙看一下，然後先回家裡，卻「不慎」把筆記本遺落在泳池旁，請柔伊幫他拿回來。

克里斯諾斯（左）和莎拉潔西卡派克在「慾望城市」裡的感情對手戲迷倒無數女性。(取材自IMDb)

柔伊不疑有他，帶著筆記本進了克里斯的家，克里斯吻了她，她也回應了這個吻，表示要回去友人家，那時只覺得可以跟朋友炫耀一下「大人物」跟她有這麼短短的一段應該蠻好玩的，不料克里斯沒有要放她離開，竟然將她的衣褲扯下，從她背後強行侵犯，他們面前還有鏡子，她被弄到受傷、血跡濺到衣服上，她直呼不要，都沒有讓他停止，她哀求他是不是至少可以戴上保險套，還被他嘲笑。完事之後，她趕快逃到朋友家，言行舉止都明顯有異，友人們都很擔心，她卻不願意解釋到底怎麼了，其中一位一直覺得她不對勁，一起上了車之後還繼續逼問，最後將她送到醫院。柔依當時的長官也記得這件事，聽到她的遭遇自己也嚇到，可是這位長官那時也很年輕，也沒有把事情告訴別人。

過了一年多之後，柔伊還去求助性侵受害者的心理諮商、試圖走出陰影，她在母親面前就沒有隱瞞，然後才知道母親也曾是性侵受害者，多年後母親罹患癌症，在生命將至終點時，依舊會被那些夢魘侵擾，她不願變得像母親這樣，決定要揭發克里斯的醜行。

另一位受害者化名為莉莉(Lily)，是在紐約的夜店中擔任VIP區服務員結識克里斯，那時克里斯已經結了婚、生了小孩，莉莉當年才25歲而克里斯已滿60歲，都可以當她的爸爸，然而克里斯約她到「慾望城市」裡出現過的餐廳共進晚餐，仍然讓被明星迷昏頭的她很興奮，就算友人感覺不太對，她還是認為不過吃頓飯，應該沒什麼，席間克里斯和她相談甚歡，甚至連自己不是很想拍「慾望城市」電影版的第3集都告訴她，然後就邀他回自己家再來享用他收藏的高檔威士忌。

莉莉當晚一整個飄飄然，完全沒辦法理智思考，兩人喝著酒、聽著音樂，氣氛非常好，克里斯不段發揮熟男魅力，莉莉都沒有跨出安全的距離，最後他忍不住脫下褲子、把自己的陽具塞進她嘴裡、強迫他為他口交，接著與對付柔伊的方式如出一轍，從她的背後強行硬上，只不過這次是坐在椅子上，但兩人面前仍然有鏡子。克里斯大罵婚姻是種恥辱、批評「一夫一妻制」根本不切實際，莉莉則對他多年來的崇拜、仰慕徹底毀滅殆盡，克里斯接著還傳簡訊來，想要說服她這沒什麼大不了、請她別去跟朋友說三道四，但還想再約她出來，她趕快想辦法打發他，兩人又通了幾次簡訊，克里斯明顯感覺到莉莉不想再跟他有任何瓜葛，就不再糾纏。莉莉如今是記者，回顧這段慘痛經驗，讓她如釋重負。

在「Me Too」年代後，扯上這種性醜聞的男性名人，多半沒有好的下場，克里斯才剛大紅的廣告已經火速撤下，演藝事業會面臨多大風暴？各方都在等著看。