等不及元旦了「哈利波特」20周年 演員重返霍格華茲

「哈利波特20周年：重返霍格華茲」把當年的演員聚集起來。(取材自推特)

為慶祝電影 版「哈利波特 ：神秘的魔法石」（Harry Potter and the Philosopher's Stone）20周年，華納電影公司落實明年1月1日推出HBO特備節目「哈利波特20周年：重返霍格華茲」（Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts），台前幕後聚首一堂。

繼早前公開「哈利波特」主角包括「哈利波特」丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）、「妙麗」艾瑪華森 （Emma Watson）及「榮恩」魯伯葛林特（Rupert Grint），相隔多年重返「霍格華茲魔法學校」敘舊的合照後，16日再公開節目的宣傳海報。

海報以霍格華茲禮堂作背景，男女主角站在中央，同片拍檔包括「金妮」邦妮萊特（Bonnie Wright）、「馬份」湯姆費爾頓（Tom Felton）及「奈威」馬修路易斯（Matthew Lewis）等或站或坐，態度輕鬆自在，反映節目氣氛亦將如此。至於戲中飾演「貝拉」的海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter）等亦有望亮相。