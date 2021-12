等不及元旦了「哈利波特」20周年 演員重返霍格華茲

「哈利波特20周年:重返霍格華茲」把當年的演員聚集起來。(取材自推特)

為慶祝電影 版「哈利波特 :神秘的魔法石」(Harry Potter and the Philosopher's Stone)20周年,華納電影公司落實明年1月1日推出HBO特備節目「哈利波特20周年:重返霍格華茲」(Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts),台前幕後聚首一堂。

繼早前公開「哈利波特」主角包括「哈利波特」丹尼爾域卡夫(Daniel Radcliffe)、「妙麗」艾瑪華森 (Emma Watson)及「榮恩」魯伯葛林特(Rupert Grint),相隔多年重返「霍格華茲魔法學校」敘舊的合照後,16日再公開節目的宣傳海報。

海報以霍格華茲禮堂作背景,男女主角站在中央,同片拍檔包括「金妮」邦妮萊特(Bonnie Wright)、「馬份」湯姆費爾頓(Tom Felton)及「奈威」馬修路易斯(Matthew Lewis)等或站或坐,態度輕鬆自在,反映節目氣氛亦將如此。至於戲中飾演「貝拉」的海倫娜寶漢卡特(Helena Bonham Carter)等亦有望亮相。