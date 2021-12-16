「蜘蛛人：無家日」熱賣 南韓、美國響應反爆雷

湯姆霍蘭德（右）與辛蒂亞合演「蜘蛛人：無家日」假戲真作而相戀。（圖：索尼提供）

英國男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演「蜘蛛人 ：無家日」（Spider Man: No Way Home）已在全球陸續上映，但由於劇情機密，極多爆點，片商索尼上映前特地提醒看完的觀眾請勿在網路上爆雷，由於該片打破南韓 電影自疫情以來的預售票紀錄，電影論壇「extmovie」甚至有網友建議上呈青瓦台，希望將爆雷的媒體、網友處以死刑，引發熱烈討論。

湯姆霍蘭德主演「蜘蛛人：無家日」在全球掀起「防爆雷熱潮」。（圖：索尼提供）

南韓網友一向支持「蜘蛛人」系列，更對男主角湯姆霍蘭德讚譽有加，湯姆先前也多次到當地宣傳電影，親和力十足，還主動學習「手指愛心」手勢，這次雖受疫情影響，無法到首爾宣傳，但他仍在接受南韓媒體專訪時，主動感謝粉絲多年以來的力挺，讓「蜘蛛人：無家日」未演先轟動，才會有南韓網友希望不要亂爆雷，讓每一個喜歡湯姆的觀眾，能進電影院 好好享受。

美國也掀起「反爆雷」運動，不少網友主動關閉或刪除推特、IG，就怕一不小心在網路上看到「蜘蛛人：無家日」劇透，台灣網友也響應索尼影業的「反爆雷」公告，紛紛要看完電影的觀眾，先別透露任何劇情，就是為了給期待這部電影多年的影迷們，可以自己見證驚喜。