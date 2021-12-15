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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

派瑞絲希爾頓、琳賽蘿涵 冰火拚場曬恩愛

記者蘇詠智／綜合報導
派瑞絲希爾頓(左)和卡特羅伊姆還在加勒比海享受蜜月假期。（取材自Instagram）
派瑞絲希爾頓(左)和卡特羅伊姆還在加勒比海享受蜜月假期。（取材自Instagram）

曾被外界稱為是「惡女幫好姐妹」的派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）與琳賽蘿涵（Lindsay Lohan），之後說翻臉就翻臉，近日雙姝各自和另一半度假，妙的是一個到熱情洋溢的海島，一個到了冰雪覆蓋的寒地，依舊有180度的對比。

琳賽蘿涵(右)與未婚夫貝德夏馬斯在雪地度假 。（取材自Instagram）
琳賽蘿涵(右)與未婚夫貝德夏馬斯在雪地度假 。（取材自Instagram）

琳賽蘿涵雖然沒能受邀出席派瑞絲在美國加州連辦三天的婚禮，卻頻頻發布和未婚夫的甜蜜恩愛照片，氣勢上絕不能輸。他們一起到雪地度假，儘管身旁還帶了個「電燈泡」──小她十歲的弟弟，卻沒有減少樂趣，她在社群網站的圖文中更稱未婚夫是她唯一願意一起受風寒、挨凍的人。

派瑞絲希爾頓與老公在婚禮後就開始蜜月假期，這幾天來到加勒比海的英國屬地安奎拉，盡情享受當地的豔陽與海水，他們走到哪兒都被狗仔攝影一路跟拍，也沒有被破壞好心情，還大方展現濃情蜜意。

此外，去年合演情色驚悚片「深水」（Deep Water）傳出緋聞的班艾佛列克（Ben Affleck）與安娜迪阿瑪斯（Ana de Armas），片子還沒上映，戀情已經結束，還各自都有新歡，讓想炒假戲真作話題的迪士尼使不上力，乾脆把片子撤下檔期，近日更被傳將直接上串流、跳過戲院放映，網友戲稱班的現任女友珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）一定很開心，因為班和安娜連再度合體作宣傳都免了。

社群網站 加州 迪士尼

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