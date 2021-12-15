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中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

阿湯哥超狂聖誕禮 私人飛機專程飛英國送蛋糕

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯為了讓英國拍片的工作人員驚喜，不惜派私人飛機送聖誕禮物到當地。（路透資料照片）
湯姆克魯斯為了讓英國拍片的工作人員驚喜，不惜派私人飛機送聖誕禮物到當地。（路透資料照片）

一般人到了聖誕節，常會添購禮物送給親友，給他們一個驚喜。但身家豐厚的超級巨星如湯姆克魯斯（Tom Cruise），他送聖誕禮物手筆絕對不同，甚至出動私人飛機往返大西洋兩岸，只為了幫他運送他要給人的禮物。

英國太陽報報導，湯姆克魯斯派出私人飛機，飛越5500英里的距離，幫他運送他要致贈給在英國的「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7）工作人員聖誕禮物，雖然看起來一個要價50美元的白巧克力椰子環形蛋糕，儘管不便宜卻也不至於貴到天價，但阿湯一口氣送出300個，起碼就要花掉1萬5000美元，再加上私人飛機往返大西洋的費用，絕對是超級大手筆的「聖誕驚喜」。

報導稱，湯姆克魯斯在這種事情上非常大方，他很希望陪著他辛苦一年多拍「不可能的任務7」人員們都能有個很驚喜的聖誕。

亨利卡維爾也收過天王巨星前輩送的聖誕蛋糕。（路透資料照片）
亨利卡維爾也收過天王巨星前輩送的聖誕蛋糕。（路透資料照片）

事實上，湯姆克魯斯每年聖誕都會送這家店的這款蛋糕給自己的演藝圈友人、夥伴，這家洛城糕餅店老闆甚至坦言，來自阿湯的訂單是幫助這家店得以撐過新冠肺炎疫情的重要原因，這款蛋糕因此也有了「湯姆克魯斯蛋糕」的暱稱，過去包括亨利卡維爾（Henry Cavill）、克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）、芭芭拉華特絲（Barbara Walters）、吉米法倫（Jimmy Fallon）等曾都收過他送來的這款蛋糕。

湯姆克魯斯 英國 聖誕節

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