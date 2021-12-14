「性侵妳的陽具人是女人」JK羅琳砲轟警推文挨批恐跨

《哈利波特》系列小說作者J.K.羅琳在推特轉發一篇蘇格蘭警察的性侵刑案登記將採用嫌犯自我認同性別的報導，留言抨擊「性侵妳的陽具人是女人」，再度因涉足跨性別人士相關辯論而引發爭議。圖為資料畫面。（路透）

《哈利波特 》系列小說作者J.K.羅琳近日再度引發爭議，原因則同樣是涉足跨性別 人士相關辯論。她在推特轉發一篇蘇格蘭警察（Police Scotland）的性侵 刑案登記將採用嫌犯自我認同性別的報導，抨擊「性侵妳的陽具人（Penised Individual）是一名女人」。

War is Peace.

Freedom is Slavery.

Ignorance is Strength.

The Penised Individual Who Raped You Is a Woman.https://t.co/SyxFnnboM1 — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 12, 2021

星期日蘇格蘭太陽日前報導，蘇格蘭警察助理局長里奇（Gary Ritchie）日前答覆性別自我認同法修正草案相關質詢時表示，許多事態會讓一名性侵犯可被登記為一名女性，其中包括此人「生為男性，但認同為女性，且未持有完整的性別確認證書（Gender Recognition Certificate, GRC）之後犯下性侵」。

據BBC中文網報導，想更改法定性別的英國民眾目前必須要申請GRC。申請人不用動變性手術，但要確診性別不安症（Gender Dysphoria），並以後天性別生活至少兩年。很多跨性別人士沒有申請GRC，所持理由是程序太過漫長、侵犯私人生活且有損尊嚴，蘇格蘭政府則提案修法大幅放寬GRC的申請標準。

星期日蘇格蘭太陽報披露此事後，其他英媒陸續跟進。星期日泰晤士報對此下標，「『荒謬』警方登記性侵犯為女人」，羅琳上推特轉發此一報導，同時引述歐威爾反烏托邦巨著《1984》後加上自己對此事的註解。她寫道，「戰爭即和平，自由即奴役，無知即力量，性侵妳的陽具人是一名女人」。

羅琳過去一直被控抱持「排除跨性別者的基進女性主義」（TERF）觀點，讓眾多本身就是LGBTQ+社群成員及其盟友的哈利波特長期粉絲感到沮喪與不滿。羅琳發出的最新推文也很快就引發反彈，挨轟她在暗示「真正的女人不是性侵犯」及打擊歷史上邊緣化的社群。羅琳的代表婉拒評論此事。