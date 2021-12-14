「性侵妳的陽具人是女人」JK羅琳砲轟警推文挨批恐跨
《哈利波特》系列小說作者J.K.羅琳近日再度引發爭議，原因則同樣是涉足跨性別人士相關辯論。她在推特轉發一篇蘇格蘭警察（Police Scotland）的性侵刑案登記將採用嫌犯自我認同性別的報導，抨擊「性侵妳的陽具人（Penised Individual）是一名女人」。
War is Peace.— J.K. Rowling (@jk_rowling) December 12, 2021
Freedom is Slavery.
Ignorance is Strength.
The Penised Individual Who Raped You Is a Woman.https://t.co/SyxFnnboM1
星期日蘇格蘭太陽日前報導，蘇格蘭警察助理局長里奇（Gary Ritchie）日前答覆性別自我認同法修正草案相關質詢時表示，許多事態會讓一名性侵犯可被登記為一名女性，其中包括此人「生為男性，但認同為女性，且未持有完整的性別確認證書（Gender Recognition Certificate, GRC）之後犯下性侵」。
據BBC中文網報導，想更改法定性別的英國民眾目前必須要申請GRC。申請人不用動變性手術，但要確診性別不安症（Gender Dysphoria），並以後天性別生活至少兩年。很多跨性別人士沒有申請GRC，所持理由是程序太過漫長、侵犯私人生活且有損尊嚴，蘇格蘭政府則提案修法大幅放寬GRC的申請標準。
星期日蘇格蘭太陽報披露此事後，其他英媒陸續跟進。星期日泰晤士報對此下標，「『荒謬』警方登記性侵犯為女人」，羅琳上推特轉發此一報導，同時引述歐威爾反烏托邦巨著《1984》後加上自己對此事的註解。她寫道，「戰爭即和平，自由即奴役，無知即力量，性侵妳的陽具人是一名女人」。
羅琳過去一直被控抱持「排除跨性別者的基進女性主義」（TERF）觀點，讓眾多本身就是LGBTQ+社群成員及其盟友的哈利波特長期粉絲感到沮喪與不滿。羅琳發出的最新推文也很快就引發反彈，挨轟她在暗示「真正的女人不是性侵犯」及打擊歷史上邊緣化的社群。羅琳的代表婉拒評論此事。
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