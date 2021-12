「性侵妳的陽具人是女人」JK羅琳砲轟警推文挨批恐跨

《哈利波特 》系列小說作者J.K.羅琳近日再度引發爭議,原因則同樣是涉足跨性別 人士相關辯論。她在推特轉發一篇蘇格蘭警察(Police Scotland)的性侵 刑案登記將採用嫌犯自我認同性別的報導,抨擊「性侵妳的陽具人(Penised Individual)是一名女人」。

War is Peace.

Freedom is Slavery.

Ignorance is Strength.

The Penised Individual Who Raped You Is a Woman.https://t.co/SyxFnnboM1