金球獎黑歷史引爭議 沒電視台轉播 光環面臨考驗

金球獎入圍名單揭曉。（美聯社）

如果入圍 名單揭曉，可是頒獎典禮沒人觀看，這個獎項還有任何份量嗎？

這正是2022年金球獎 面臨的難題。綜合英國廣播公司新聞網（BBC News）、「哈芬登郵報」（HuffPost）等外媒報導，第79屆金球獎入圍名單今天揭曉，而這個一年一度盛會通常是僅次於奧斯卡金像獎的好萊塢 大事，但明年1月9日的頒獎典禮卻沒有電視台會轉播。

這是因為「洛杉磯時報」（The Los Angeles Times）於上一屆的頒獎典禮登場的前幾天爆料說，主辦金球獎的好萊塢外籍記者協會（Hollywood Foreign Press Association）財務、操守有問題，據說87名成員之中連1位非裔人士都沒有。

喜劇影集「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）也捲入「賄賂」爭議，據說片商在拍攝期間曾接待多位有金球獎投票權的成員到巴黎「探班」，期間不但入住一晚1400美元的五星級飯店，還有觀光行程，受到有如「國王皇后」般的待遇。「艾蜜莉在巴黎」最後在上一屆金球獎入圍兩個獎項，但備受好評的「生命轉彎那一天」（I May Destroy You）卻落空。

就連「艾蜜莉在巴黎」作家科帕肯（Deborah Copaken）都投書說這錯得有多離譜。她寫說，「生命轉彎那一天」沒有入圍任何一項金球獎不僅僅是一個錯誤，而是全盤皆錯。

洛時的報導一出，引發軒然大波，廣告商撤廣告；Netflix、亞馬遜（Amazon）、華納兄弟（Warner Bros.）威脅抵制；好萊塢A咖影星出面抨擊；「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）甚至退回三座金球獎獎座。

負責轉播第79屆盛會的美國國家廣播公司（NBC）最後決定不予轉播。

有約100間好萊塢公關公司也出面指控這個協會「種種歧視性行為、不專業、操守不當，還涉嫌財務舞弊」，說會建議他們旗下的明星拒絕與這個協會往來。

好萊塢外籍記者協會已針對會員和規範做出變革，但改的幅度和意義是否多到足以吸引星光捧場，還有待觀察。

據說，許多片商、公關今年甚至沒有遞件參與金球獎入圍，讓主辦單位廢除長久以來的遞件規定。

好萊塢外籍記者協會新選出的主席赫納（Helen Hoehne）告訴「浮華世界」（Vanity Fair），關於下個月的頒獎典禮，「我可以保證不會是一般的頒獎典禮」。她說：「我們明白這並非今年的基調，因此我們2022年將採謙卑做法，推崇我們認為2021年表現傑出的人士。」

第79屆金球獎頒獎典禮1月9日舉行，與影評人大獎（Critics Choice Awards）撞期，有人已經建議，影評人大獎應該永久性的取代金球獎。