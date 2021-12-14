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「犬山記」、「貝爾法斯特」分獲金球獎7項提名

記者蘇詠智／綜合報導
「倒數時刻」安德魯加菲角逐金球獎音樂或喜劇類影帝。（取材自Netflix）
「倒數時刻」安德魯加菲角逐金球獎音樂或喜劇類影帝。（取材自Netflix）

第79屆金球獎入圍名單揭曉，在電影類部分，由英國名導肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）編導的懷舊家庭片「貝爾法斯特」（Belfast）、紐西蘭著名女導演珍康萍（Jane Campion）的Netflix影片「犬山記」（The Power of the Dog）各自獲得七項提名，聲勢最強。

克莉絲汀史都華以「史賓賽」角逐金球獎戲劇類影后。（圖：車庫提供）
克莉絲汀史都華以「史賓賽」角逐金球獎戲劇類影后。（圖：車庫提供）

「貝爾法斯特」除入圍最佳影片（戲劇類）外，編導演都獲得提名，扮演小男媽媽的卡翠娜貝爾夫（Caitríona Balfe）入圍最佳女配角，飾演爸爸、以主演「格雷的五十道陰影」（Fifty Shades of Grey）成名的傑米道南（Jamie Dornan）入圍最佳男配角，扮演爺爺的資深男星基倫海恩斯（Ciarán Hinds）也入圍最佳男配角。「犬山記」則讓班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）與克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）分別提名最佳男主角（戲劇類）與最佳女配角。

有趣的是，克絲汀鄧斯特是第一代「蜘蛛人」電影女主角，第二代的男女主角安德魯加菲（Andrew Garfield）、艾瑪史東（Emma Stone）這對舊情人也各自以「倒數時刻」（Tick, Tick... Boom）、「時尚惡女：庫伊拉」（Cruella）入圍音樂或喜劇類影片帝后。

史蒂芬史匹柏執導的新版「西城故事」（West Side Story），威爾史密斯主演的「王者理查」（King Richard）也各獲四項提名。

入圍 提名 導演

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