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金球獎「魷魚遊戲」入圍3項 李政宰爭視帝

記者蘇詠智／綜合報導
李政宰破天荒以「魷魚遊戲」入圍金球獎，角逐戲劇類視帝大獎。（取材自Netflix）
李政宰破天荒以「魷魚遊戲」入圍金球獎，角逐戲劇類視帝大獎。（取材自Netflix）

就算金球獎主辦單位好萊塢外籍記者協會因「太白」、會員對女星提問時有性騷擾字眼等等引發巨大爭議，Netflix率先宣布不再合作，也無法抵擋「魷魚遊戲」的火紅人氣，該劇在第79屆金球獎提名最佳戲劇影集、最佳戲劇影集男主角與最佳男配角3項，都是首度有來自南韓的戲劇和電視演員（韓裔歐美籍除外）打進入圍名單，寫下光輝紀錄。

近年來南韓在娛樂事業上的實力征服歐美，繼K-POP、「寄生上流」勇奪奧斯卡大獎後，輪到「魷魚遊戲」發威來證明韓劇的威力。李政宰在戲劇類視帝的對手包括HBO好評大戲「繼承之戰」（Succession）中演父子的布萊恩考克斯（Brian Cox）、傑瑞米史壯（Jeremy Strong），以及「豔放80」（Pose）比利波特（Billy Porter）以及「亞森•羅蘋」（Lupin）的歐馬希（Omar Sy），其中比利波特曾兩度入圍金球視帝，傑瑞米史壯曾是艾美獎視帝，布萊恩則已是金球獎視帝，都是實力深厚的高手，這一戰不好打。

「魷魚遊戲」吳永秀入圍金球獎電視類最佳男配角。（取材自Netflix）
「魷魚遊戲」吳永秀入圍金球獎電視類最佳男配角。（取材自Netflix）

而在「魷魚遊戲」中演出讓人印象深刻的資深男星吳永秀在電視類男配角的對手，同樣也是艾美、金球前得主的陣容。電視類部分提名大贏家是「繼承之戰」，「晨間直播秀」（The Morning Show）、「泰德拉索：錯棚教練趣事多（Ted Lasso）」等劇拿到四項提名。

提名 金球獎 魷魚遊戲

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