美加廣電影評人協會獎「貝爾」、「西城」雙雙11項入圍

被視為奧斯卡金像獎前哨戰之一、積極想取代金球獎 地位的美加廣電影 評人協會獎,公布電影類的入圍 名單,由曾被譽為「莎劇才子」的肯尼斯布萊納(Kenneth Branagh)編導的「貝爾法斯特」(Belfast)、史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)舊戲重拍的「西城故事」(West Side Story)都得到最佳影片、導演等11項提名,氣勢最盛,而紐西蘭著名女導演珍康萍的Netflix電影「犬山記」(The Power of the Dog)、經典科幻名著改編的「沙丘」(Dune)各獲10項提名緊追在後,頒獎典禮預計明年元月9日舉行,和金球獎宣布得獎名單同一天。

有資格票選廣電影評人協會獎的成員包括美加地區上百位廣播、電視、網路等媒體的影評人和記者,在北美地區的影評人協會獎中,雖然歷史不是最悠久,卻最能命中奧斯卡的品味,儘管因此被批評「沒有自己的觀點、只是在預測奧斯卡而已」,重要性已經逐年逼近過往的「奧斯卡風向球」金球獎。

在金球獎主辦單位好萊塢外籍記者協會今年醜聞連環爆,遭到各方抵制,氣勢大受影響後,廣電影評人協會把頒獎典禮定在過往金球獎慣常的元月第一個非元旦的周日,金球獎隨後也不甘示弱宣布同一天要頒獎,造成兩獎之間的競爭更激烈,不過廣電影評人協會頒獎典禮已經先搶走重量級的明星卡司出席,場面絕對會比尚未擺脫負面形象的金球獎盛大,觀眾也樂得看看熱鬧。

今年入圍廣電影評人協會最佳影片的包括貝爾法斯特、犬山記、甘草披薩(Licorice Pizza)、樂動心旋律(CODA)、王者理查(King Richard)、倒數時刻(Tick, Tick... Boom!)、夜路(Nightmare Alley)、沙丘、西城故事與千萬別抬頭(Don't Look Up)。最佳導演入圍者有「甘草披薩」保羅湯瑪斯安德森(Paul Thomas Anderson)、「貝爾法斯特」肯尼斯布萊納、「犬山記」珍康萍、「西城故事」史蒂芬史匹柏、「沙丘」丹尼斯維勒納夫(Denis Villeneuve)與「夜路」吉勒摩戴托洛(Guillermo del Toro)。

最佳男主角提名者有「豬殺令」(Pig)尼可拉斯凱吉(Nicolas Cage)、「犬山記」班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)、「王者理查」威爾史密斯(Will Smith)、「倒數時刻」安德魯加菲爾德(Andrew Garfield) 、「情聖西哈諾」(Cyrano)彼得汀克萊傑(Peter Dinklage)和「馬克白」(Macbeth)丹佐華盛頓(Denzel Washington)。最佳女主角入圍者則是「史賓賽」(Spencer)克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)、「神聖電視台」(The Eyes of Tammy Faye)潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)、「失去的女兒」(The Lost Daughter)奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman)、「Gucci:豪門謀殺案」(House of Gucci)女神卡卡(Lady Gaga)、「成為里卡多之路」(Being the Ricardos)妮可基嫚與(Nicole Kidman)「甘草披薩」艾蘭娜漢姆(Alana Haim)。

最佳男配角提名包括「貝爾法斯特」的傑米道南(Jamie Dornan)與基倫海恩斯(Ciaran Hinds)、「樂動心旋律」特洛伊科特蘇爾(Troy Kotsur)、「Gucci:豪門謀殺案」傑瑞李托(Jared Leto)、「犬山記」寇迪史密特麥克菲(寇迪史密特麥克菲)、「成為里卡多之路」J.K.西蒙斯(J. K. Simmons)。最佳女配角入圍者則有「貝爾法斯特」卡翠娜貝爾夫(Caitriona Balfe)、「西城故事」的麗泰莫蘭諾(Rita Moreno)和亞莉安娜黛博塞(Ariana DeBose)、「Mass」安鐸德、「王者理查」安潔紐艾莉絲(Aunjanue Ellis)、「犬山記」克絲汀鄧斯特(Kirsten Caroline Dunst)。