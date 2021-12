「慾望城市」華麗回歸 「大人物」被賜死很開心？

克里斯諾斯開心出席「慾望城市:華麗下半場」首映典禮。(路透資料照片)

女性觀眾期盼多時,終於盼到「慾望城市」(Sex and the City)的續篇影集「慾望城市:華麗下半場」(Sex and the city:And Just Like That),不料第一集的結尾,莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)扮演的女主角凱莉就成了寡婦,和她感情糾纏了好幾季又在兩部電影 裡延續情緣的「大人物」(Mr. Big)克里斯諾斯(Chris Noth),被安排在家中運動後身體不適,在浴室心臟病 發猝逝,不少一路看著凱莉和「大人物」戀情發展的粉絲都直呼不能接受,但「當事人」克里斯諾斯卻能明白編導這樣安排的用意。

「慾望城市:華麗下半場」主要掌舵者麥可派屈克金(Michael Patrick King),表示當初向克里斯諾斯提出邀約,如此問道:「你想不想回來,然後死掉?」克里斯理所當然回答:「當然不要,誰想啊?」麥可派屈克和他過去合作那麼多季「慾望城市」,很清楚他心中對於「大人物」其實又愛又恨。他當然很開心在觀眾心目中有這麼一個具代表性的經典角色,卻也不無困擾,尤其有一次和麥可派屈克金在街上,碰到30多個人一邊追著他一邊大喊「大人物」,任誰都會不知如何是好。儘管如此,要讓克里斯諾斯接受「大人物」的死,還是需要詳細分析這麼做對凱莉的故事會有啥幫助,而他在考量之下,也確信「大人物」逝世能讓「慾望城市:華麗下半場」情節發展更有意思,最終不但回歸,也欣然接受此安排,對於該劇處理「大人物」的方式很滿意。