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「慾望城市」華麗回歸 「大人物」被賜死很開心？

記者蘇詠智／綜合報導
克里斯諾斯開心出席「慾望城市：華麗下半場」首映典禮。（路透資料照片）
克里斯諾斯開心出席「慾望城市：華麗下半場」首映典禮。（路透資料照片）

女性觀眾期盼多時，終於盼到「慾望城市」（Sex and the City）的續篇影集「慾望城市：華麗下半場」（Sex and the city：And Just Like That），不料第一集的結尾，莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）扮演的女主角凱莉就成了寡婦，和她感情糾纏了好幾季又在兩部電影裡延續情緣的「大人物」（Mr. Big）克里斯諾斯（Chris Noth），被安排在家中運動後身體不適，在浴室心臟病發猝逝，不少一路看著凱莉和「大人物」戀情發展的粉絲都直呼不能接受，但「當事人」克里斯諾斯卻能明白編導這樣安排的用意。

「慾望城市：華麗下半場」主要掌舵者麥可派屈克金（Michael Patrick King），表示當初向克里斯諾斯提出邀約，如此問道：「你想不想回來，然後死掉？」克里斯理所當然回答：「當然不要，誰想啊？」麥可派屈克和他過去合作那麼多季「慾望城市」，很清楚他心中對於「大人物」其實又愛又恨。他當然很開心在觀眾心目中有這麼一個具代表性的經典角色，卻也不無困擾，尤其有一次和麥可派屈克金在街上，碰到30多個人一邊追著他一邊大喊「大人物」，任誰都會不知如何是好。儘管如此，要讓克里斯諾斯接受「大人物」的死，還是需要詳細分析這麼做對凱莉的故事會有啥幫助，而他在考量之下，也確信「大人物」逝世能讓「慾望城市：華麗下半場」情節發展更有意思，最終不但回歸，也欣然接受此安排，對於該劇處理「大人物」的方式很滿意。

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