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假面閨密？裘莉被爆嫉妒莎瑪海耶克

記者蘇詠智／綜合報導
「永恆族」中莎瑪海耶克（右二）扮演安琪莉娜裘莉（左二）等人的首領。圖／摘自imdb
「永恆族」中莎瑪海耶克（右二）扮演安琪莉娜裘莉（左二）等人的首領。圖／摘自imdb

在歐美八卦雜誌的描繪下，安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）永遠是外表慈善、內在小氣，又很容易對旁人感到妒恨。她與布萊德彼特（Brad Pitt）婚變後一度票房下跌，直到近日演出的漫威「永恆族」（Eternals）上映後才又只跌回升，但卻被八卦刊物指與片中扮演永恆族領袖的莎瑪海耶克（Salma Hayek），表面上看似親熱，背地裡她其實對莎瑪嫉妒地不得了。

「Globe」雜誌稱裘莉不爽莎瑪的Instagram粉絲數幾乎是她的兩倍，在「永恆族」中的角色也比較重要，裘莉在宣傳期間都跟莎瑪互動友善，常是一副好姐妹的樣子，私底下裘莉氣莎瑪氣得要命。在莎瑪55歲生日時，裘莉大力把她的臉按進蛋糕裡，「Globe」形容那是對莎瑪的怒火再也壓抑不住的表徵，莎瑪也被裘莉的力道之強感到驚訝。

然而專門打臉八卦的網站表示，莎瑪稍後在節目受訪時坦言在她們家鄉墨西哥，壽星吹完蠟燭、許完願，常常頭就會被身後的人按進蛋糕裡，沒啥大不了，也直呼裘莉是自己的「靈魂姐妹」，交情似乎沒受影響，而且裘莉與莎瑪的小孩都是朋友，向來相處甚歡，這不過又是雜誌一貫抹黑裘莉的手段。

裘莉 永恆族 八卦

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