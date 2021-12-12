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中國演員涂們61歲病逝 曾在金馬獎喊「中國台灣」

漫威防暴雷 連「鷹眼」和「黑寡婦」編劇都被耍

記者蘇詠智／綜合報導
「黑寡婦」為以後的漫威影片內容埋了伏筆，卻也被視為秘密，上映前不得外洩。（取材自IMDb）
「黑寡婦」為以後的漫威影片內容埋了伏筆，卻也被視為秘密，上映前不得外洩。（取材自IMDb）

「保守劇情秘密」並非從漫威影業才開始，但他們的手段愈來愈驚人，不僅演員不一定都拿到完整劇本、會拍攝一些偽鏡頭來誤導外界視聽之外，連負責發想劇情的編劇都不見得能清楚完整情節的來龍去脈。

今年夏天全球上映的「黑寡婦」（Black Widow），在片尾彩蛋中安排了新生代的黑寡婦葉琳娜（Yelena）被誘導去追查義姐娜塔莎（Natasha）的死因、即將對「鷹眼」克林特巴頓（Clinton Barton）不利，觀眾都以為是在替現正上架中的Disney+影集「鷹眼」（Hawkeye）情節埋伏筆，雖然確實是這樣，但背後的程序竟大出各方意料，原來該影集的編劇組成員中，只有領導團隊的強納森艾格拉（Jonathan Igla）知道這事，還被要求盡可能保密愈久愈好，換言之其他人一直到「黑寡婦」上映前都被蒙在鼓裡。

第2代黑寡婦葉琳娜現身「鷹眼」影集，引起話題。（取材自IMDb）
第2代黑寡婦葉琳娜現身「鷹眼」影集，引起話題。（取材自IMDb）

強納森回憶道：「漫威老闆凱文費吉（Kevin Feige）要我盡可能保密，有很長一段時間我都要努力忍住不說，這真的是挑戰。雖然我常覺得好像編劇們應該要知道，但我想我還是該信賴漫威的作業流程，因此我真的保守了很長的時間不透露。」

其實早在「黑寡婦」這顆彩蛋誕生之前，強納森已經決定要把葉琳娜寫進「鷹眼」中，也特地跟漫威高層爭取、說服他們葉琳娜的第二度登場一定要是在「鷹眼」這齣戲裡，殊不知漫威為了讓整體情節更連貫，把葉琳娜為何去找鷹眼編成了「黑寡婦」的片尾彩蛋。

有趣的是，「黑寡婦」編劇艾瑞克皮爾森（Eric Pearson）同樣對整個大方向一無所知，是奉漫威之令才必須加寫這一段葉琳娜和鷹眼的連結，當時他也是莫名其妙，很想知道為什麼這麼做，漫威高層一直告訴他，並不需要知道，去做就是了，整體的布局他們自己清楚就好。

「鷹眼」編劇團隊成員也被漫威高層保守劇情秘密、並不完全了解。（取材自IMDb）
「鷹眼」編劇團隊成員也被漫威高層保守劇情秘密、並不完全了解。（取材自IMDb）

艾瑞克皮爾森坦言自己超有罪惡感，很希望下一齣戲的編劇不會因為他加寫的這一段感到頭大。

然而強納森表示是自己去跟漫威高層爭取要把葉琳娜這個角色拉進「鷹眼」裡面，所以明白漫威希望讓她和鷹眼的連結更增強、有說服力，對於彩蛋的安排是接受的。

漫威 Disney

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