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「哈利波特」滿20周年 3主角終於團圓

記者蘇詠智／綜合報導
「哈利波特20周年：重返霍格華茲」邀得魯伯葛林特（左起）、艾瑪華森與丹尼爾雷德克里夫重聚。（圖：HBO GO提供）
「哈利波特20周年：重返霍格華茲」邀得魯伯葛林特（左起）、艾瑪華森與丹尼爾雷德克里夫重聚。（圖：HBO GO提供）

哈利波特」（Harry Potter）系列電影首集推出至今滿20周年，讓粉絲們感到懷念又感嘆時光飛逝。

20年前「哈利波特：神祕的魔法石」中，艾瑪華森（左起）、魯伯葛林特與丹尼爾雷德克...
20年前「哈利波特：神祕的魔法石」中，艾瑪華森（左起）、魯伯葛林特與丹尼爾雷德克里夫都還是可愛的小朋友。（取材自IMDb）

在一連串的相關特別節目中，三位主角丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、魯伯葛林特（Rupert Grint）、艾瑪華森（Emma Watson）再度聚首的「哈利波特20周年：重返霍格華茲」（Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts）最是教人期待，HBO GO也發布了他們回到當年攝影棚的合照，只見丹尼爾臉上留了鬍子變得更成熟，唯一生了小孩的魯伯倒是還有一點昔日的稚氣，至於艾瑪則是一如以往的漂亮。

「哈利波特20周年：重返霍格華茲」，除了3大要角外，還有其他主要演員會回歸。丹尼爾近年來仍不斷接戲，也挑戰不一樣角色的可能。

魯伯除了忙著帶小孩之外，也也參與好幾齣影集的演出，至於艾瑪的感情歸宿永遠是外界矚目的焦點，自從改編自經典名著「小婦人」的「她們」（ Little Women ），已經兩年沒有新片，曾傳出她可能會加入漫威電影宇宙、在「奇異博士2」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）軋一角，目前也尚未確定。

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