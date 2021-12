「哈利波特」滿20周年 3主角終於團圓

「哈利波特20周年:重返霍格華茲」邀得魯伯葛林特(左起)、艾瑪華森與丹尼爾雷德克里夫重聚。(圖:HBO GO提供)

「哈利波特 」(Harry Potter)系列電影 首集推出至今滿20周年,讓粉絲們感到懷念又感嘆時光飛逝。

20年前「哈利波特:神祕的魔法石」中,艾瑪華森(左起)、魯伯葛林特與丹尼爾雷德克里夫都還是可愛的小朋友。(取材自IMDb)

在一連串的相關特別節目中,三位主角丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)、魯伯葛林特(Rupert Grint)、艾瑪華森(Emma Watson)再度聚首的「哈利波特20周年:重返霍格華茲」(Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts)最是教人期待,HBO GO也發布了他們回到當年攝影棚的合照,只見丹尼爾臉上留了鬍子變得更成熟,唯一生了小孩的魯伯倒是還有一點昔日的稚氣,至於艾瑪則是一如以往的漂亮。

「哈利波特20周年:重返霍格華茲」,除了3大要角外,還有其他主要演員會回歸。丹尼爾近年來仍不斷接戲,也挑戰不一樣角色的可能。

魯伯除了忙著帶小孩之外,也也參與好幾齣影集的演出,至於艾瑪的感情歸宿永遠是外界矚目的焦點,自從改編自經典名著「小婦人」的「她們」( Little Women ),已經兩年沒有新片,曾傳出她可能會加入漫威電影宇宙、在「奇異 博士2」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)軋一角,目前也尚未確定。