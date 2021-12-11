「慾望城市」續篇開場震撼賜死 效法「BJ單身日記」

「慾望城市：華麗下半場」女主角們年過半百後都要邁向新的人生。（取材自Instagram）

最受女性喜愛的名劇「慾望城市」（Sex And the City），目前續篇影集「慾望城市：華麗下半場」（Sex and the city：And Just Like That）正熱播，日前登場的第一集中，編導下猛藥刺激觀眾，讓莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）扮演的女主角凱莉，從婚姻生活幸福的婦人，再度變回單身，面對丈夫心臟病 發猝死，且昔日好友之一的情場肉食女搬到倫敦展開新生活，無論在愛情與友情都面臨劇變，雖然令凱莉這個角色又有了新的可能，卻讓多年來看戲的忠實粉絲悵然若失，感到傷心。

從作戲的角度來看，主角要是生活一成不變，且處於順利的環境中，很快就會讓觀眾感到乏味，所以大團圓的結局到了續集開展時，勢必要被破壞，才能讓戲又有新的看點，「慾望城市：華麗下半場」如此棒打鴛鴦也是不得不的策略。

「慾望城市：華麗下半場」首集就讓凱莉與大人物之間有了意外的結局。（取材自Instagram）

其實這一招並不是他們先開始玩，早在八年前，「BJ單身日記」（Bridget Jones's Diary）的原著作者海倫費爾汀推出小說 第三集，就把前兩集的男主角馬克達西賜死，BJ變成年過半百、帶著兩個孩子的單親媽，當時輿論的抨擊也不比「慾望城市：華麗下半場」少，多數讀者也是無法接受女性心目中的夢想情人達西先生撒手人寰，因而在電影 版編導另起爐灶，讓達西先生活得好好的，還與BJ奉子成婚，繼續有個圓滿結局，海倫費爾汀配合電影上映所推出的第四本BJ小說，也轉而回溯到達西先生還未死的時期、BJ如何當媽的經過，顯然在另闢蹊徑之餘，不要打破女性的愛情美夢也仍然很重要。

電影版「BJ有喜」不敢賜死柯林佛斯（右）扮演的達西先生，與原著內容大不同。（取材自IMDb）

開拍時被傳不會回歸的「大人物」克里斯諾斯（Chris Noth），後來拍攝時又現身，原來只是演出首集、交代角色的驟逝經過而已。除了凱莉的角色因此有變化外，「慾望城市：華麗下半場」首兩集已經明顯點出現今社會和首季推出時的23年前有了明顯不同，當年的凱莉還在平面媒體寫專欄，現在要迎合最新的風尚成為podcast節目的固定成員，年歲增長的她對於再講「性」也不再大方，反而變得拘謹。