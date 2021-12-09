全美民選獎 「魷魚遊戲」打敗「洛基」獲最值得追劇獎

「魷魚遊戲」打敗「性／生活」、「東城奇案」及「洛基」等夯劇，拿下全美民選獎最值得追劇獎，也是首部獲獎韓劇。（圖：Netflix提供）

2021全美民選獎7日晚間於洛杉磯舉行，紅遍全球的韓劇 「魷魚遊戲」（Squid Game）票選成為最值得追劇獎，打敗「洛基」（Loki）、「東城奇案」（Mare of Easttown）等夯劇，成為該獎成立以來，首部獲獎韓劇。劉思慕 今年以「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）暴紅，甚至打敗馮迪索（ Vin Diesel）、丹尼爾克雷格（Daniel Craig）獲得年度最佳動作男星。

今年全美民選獎持續掀起亞洲熱，在音樂方面，去年南韓天團「防彈少年團」拿下年度組合獎，今年再獲年度組合獎、年度MV獎、年度歌曲獎。電視類部分，韓劇「魷魚遊戲」也獲獎，證明今年北美觀眾對該劇的熱烈喜愛。

劉思慕(左)以「尚氣」獲得年度動作男星獎，他開心與巨石強森合影。（取材自Instagram）

劉思慕原本不被外界看好，但他以靈活矯健的身手，打臉看衰他的網路酸民，該片在評價、票房都締造佳績，這次與「007生死交戰」（No Time To Die）丹尼爾克雷格、「玩命關頭9」（Fast & Furious 9）提名動作男星獎，更是脫穎而出，他當晚開心地與偶像巨石強森 （Dwayne Johnson）合影，開心喊：「多麼傳奇的一晚。」

不過巨石強森才是當天大贏家，他主演動作冒險喜劇「叢林奇航」（Jungle Cruise）拿下年度喜劇男星獎、年度電影男星獎，並獲得最大獎「民選冠軍獎」，與他不和的馮迪索完全未獲任何獎。「黑寡婦」（Black Widow）思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）獲年度最佳女星獎。