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史匹柏談「西城」舊事… 10歲曾唱「我爸是渾蛋」挨罵

記者陳建嘉／綜合報導
史蒂芬史匹柏執導「西城故事」，他自稱從小就是這部百老匯音樂劇的大粉絲。（圖：迪士尼提供）
史蒂芬史匹柏執導「西城故事」，他自稱從小就是這部百老匯音樂劇的大粉絲。（圖：迪士尼提供）

好萊塢名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）近期推出執導新片「西城故事」（West Side Story），日前舉辦線上全球記者會，史匹柏對該片充滿感情，他甚至在訪問時笑稱10歲時，早就對所有歌詞琅琅上口，甚至有次在全家吃晚餐時大唱「我老爸是渾蛋」，讓父母傻眼。

史匹柏提到自己的父母也是「西城故事」迷，常在家裡播放音樂，當時他最愛的歌曲是活潑輕快的「Gee, Officer Krupke」，其中有句歌詞「我老爸是渾蛋」，讓他印象深刻，有次在吃晚餐時唱出這句台詞，結果被臭罵一頓，讓他只能委屈喊「我當時還小啊，而且是爸媽讓我聽這些音樂，我就跟著唱」。

「西城故事」有大量精彩歌舞，讓人目不暇給。（圖：迪士尼提供）
「西城故事」有大量精彩歌舞，讓人目不暇給。（圖：迪士尼提供）

「西城故事」改編自1957年經典音樂劇，並於1961年登上大銀幕，締造賣座佳績，還拿下十座奧斯卡獎電影除了有浪漫動人的愛情故事，也探討種族問題。史匹柏為了重現1960年代白人青年幫派「噴射幫」與波多黎各移民組成的「鯊魚幫」之間，片中所有波多黎各角色皆找年輕的拉美裔演員演出。

安索艾格特（左）與瑞秋曾格勒在「西城故事」大談浪漫愛情。（圖：迪士尼提供）
安索艾格特（左）與瑞秋曾格勒在「西城故事」大談浪漫愛情。（圖：迪士尼提供）

不僅如此，即便片中有大量的西班牙語對白，史匹柏也刻意不上英文字幕，頂多會請演員們再用英文講重要對白，「美國是個多元化的國家，語言也應該是公平的，到時會有一群白人與另一群拉丁裔觀眾坐在戲院同時看這部電影，看到不同橋段時，會各自哈哈大笑，然後他們看完電影後彼此交流剛才的劇情」。

史匹柏認為「西城故事」是他繼由「E.T.外星人」（E.T. the Extra-Terrestrial）之後，再度以「家庭」為核心價值的故事，「我拍『E.T.』時感覺就像童星們的父親，那讓我想成為一個爸爸，拍完後三年，就迎接第一個小孩出生，那部電影對我來說很重要」，他也感性表示這次拍「西城故事」也有同樣感覺，「我就像置身在一個多種族的大家庭」。史匹柏也笑稱拍「西城故事」之前有先進行四個半月的排練，當時他興奮到從椅子上跳了起來，有一場排練警局的舞蹈戲，甚至一起拿著椅子擺來盪去，證明他看到這麼多精采歌舞也忍不住技癢，與年輕演員們唱唱跳跳。

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