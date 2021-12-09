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無緣執導「蜘蛛人」 卡麥隆嘆原本可能會是偉大電影

記者陳建嘉／綜合報導
詹姆斯卡麥隆無緣執導「蜘蛛人」系列電影。（取材自推特）
詹姆斯卡麥隆無緣執導「蜘蛛人」系列電影。（取材自推特）

「阿凡達」（Avatar）、「鐵達尼號」（RMS Titanic）導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）最近出書「Tech Noir: The Art of James Cameron」，揭露他從前拍電影的些許祕辛，更不諱言透露當初沒拍成「蜘蛛人」是他的遺憾，原本電影還想搭配當初還年輕的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）演出「蜘蛛人」彼得帕克，無奈最終無緣拍成，更嘆這原本可能會是一部偉大的電影。

「我很喜歡這個故事，代表青春期的你面對身體所有變化，面對社會的焦慮與期望」，卡麥隆也透露他認為將蜘蛛絲放射器裝在手臂上，讓主角彼得帕克被放射性蜘蛛咬傷後，能藉此發出蜘蛛絲，是合理的，「我覺得與蝙蝠俠、超人相比，我的『蜘蛛人』電影會有一種堅韌的現實感」。

卡麥隆希望他的「蜘蛛人」電影能呈現當下的紐約，一個孩子被蜘蛛咬了以後擁有超能力，成為蜘蛛人，為自己做了戰衣，但做得很糟糕，藉由不斷改良才有了後來的模樣，「我會以一個普通人的現實生活經驗做基礎」。

可惜該片最後無緣拍成，「版權問題扼殺了這部電影的成立，但這也給我上了寶貴的一課」，卡麥隆後來拍「鐵達尼號」，決定自己發展更多IP，而不是取材改編劇本，「我認為『蜘蛛人』電影最後沒拍成，對我也是一種鞭策，就是我得去創造自己的東西」。

電影 蜘蛛人 導演

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