2021全美民選獎出爐 「魷魚遊戲」奪最佳追劇獎

「魷魚遊戲」打敗「性／生活」、「東城奇案」以及「洛基」等夯劇，拿下全美民選獎最值得追劇獎，也是首部獲獎韓劇。（圖：Netflix提供）

2021全美民選獎得獎名單7日晚間於洛杉磯舉行，紅遍全球的韓劇 「魷魚遊戲」票選成為最值得追劇獎，打敗「洛基」（Loki）、「東城奇案」（Mare of Easttown）等夯劇，成為該獎成立以來，首部獲獎韓劇。劉思慕今年以「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）暴紅，甚至打敗馮迪索（Vin Diesel）、丹尼爾克雷格（Daniel Craig）獲得年度最佳動作男星。

防彈少年團雖然缺席頒獎典禮，仍拿下年度最佳組合等3項大獎。（取材自Instagram）

今年全美民選獎持續掀起亞洲熱，在音樂方面，自從去年南韓天團「防彈少年團」拿下年度組合獎之後，今年再度獲獎，在電視類部分，韓劇「魷魚遊戲」也獲獎，證明今年北美觀眾對該劇的熱烈喜愛。

劉思慕打敗丹尼爾克雷格、馮迪索等男星，以「尚氣」獲得年度動作男星獎。（取材自Instagram）

劉思慕（左）以「尚氣」獲得年度動作男星獎，他開心與巨石強森合影。（取材自Instagram）

劉思慕接下漫威 大片「尚氣」，原本不被外界看好，但他以靈活矯健的動作身手，打臉看衰他的網路酸民，讓該片在評價、票房都締造佳績，這次與「007生死交戰」丹尼爾克雷格、「玩命關頭9」馮迪索提名動作男星獎，更是脫穎而出，他當晚開心的與偶像巨石強森 （Dwayne Johnson）合影，並在Instagram貼上珍貴合照，開心喊：「多麼傳奇的一晚」。

巨石強森是全美民選獎電影類的大贏家。（路透）

不過巨石強森才是當天的大贏家，他主演動作冒險喜劇「叢林奇航」（Jungle Cruise）拿下年度喜劇男星獎、年度電影男星獎，並獲得最大獎「民選冠軍獎」，與他不合的「玩命關頭」馮迪索完全未獲任何一獎。巨石強森開心上台領獎時，不忘與在場所有粉絲自拍，並高喊「謝謝你們的支持」。

思嘉莉約翰森以「黑寡婦」拿下年度電影女星獎。（圖：迪士尼提供）

思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）今年帶來漫威電影「黑寡婦」（Black Widow），獲得年度最佳女星獎，她先前宣傳「黑寡婦」時，因票房分帳問題，一度與片商迪士尼對簿公堂，後來雙方則以和解收場，當晚思嘉莉上台領獎時，也主動感謝劇組、宣傳團隊，「我多年前開始這段漫威旅程時，從沒想過能獲得大家的喜愛，這一切歸功於你們」。