2021全美民選獎出爐 「魷魚遊戲」奪最佳追劇獎

「魷魚遊戲」打敗「性/生活」、「東城奇案」以及「洛基」等夯劇,拿下全美民選獎最值得追劇獎,也是首部獲獎韓劇。(圖:Netflix提供)

2021全美民選獎得獎名單7日晚間於洛杉磯舉行,紅遍全球的韓劇 「魷魚遊戲」票選成為最值得追劇獎,打敗「洛基」(Loki)、「東城奇案」(Mare of Easttown)等夯劇,成為該獎成立以來,首部獲獎韓劇。劉思慕今年以「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)暴紅,甚至打敗馮迪索(Vin Diesel)、丹尼爾克雷格(Daniel Craig)獲得年度最佳動作男星。

防彈少年團雖然缺席頒獎典禮,仍拿下年度最佳組合等3項大獎。(取材自Instagram)

今年全美民選獎持續掀起亞洲熱,在音樂方面,自從去年南韓天團「防彈少年團」拿下年度組合獎之後,今年再度獲獎,在電視類部分,韓劇「魷魚遊戲」也獲獎,證明今年北美觀眾對該劇的熱烈喜愛。

劉思慕打敗丹尼爾克雷格、馮迪索等男星,以「尚氣」獲得年度動作男星獎。(取材自Instagram)

劉思慕(左)以「尚氣」獲得年度動作男星獎,他開心與巨石強森合影。(取材自Instagram)

劉思慕接下漫威 大片「尚氣」,原本不被外界看好,但他以靈活矯健的動作身手,打臉看衰他的網路酸民,讓該片在評價、票房都締造佳績,這次與「007生死交戰」丹尼爾克雷格、「玩命關頭9」馮迪索提名動作男星獎,更是脫穎而出,他當晚開心的與偶像巨石強森 (Dwayne Johnson)合影,並在Instagram貼上珍貴合照,開心喊:「多麼傳奇的一晚」。

巨石強森是全美民選獎電影類的大贏家。(路透)

不過巨石強森才是當天的大贏家,他主演動作冒險喜劇「叢林奇航」(Jungle Cruise)拿下年度喜劇男星獎、年度電影男星獎,並獲得最大獎「民選冠軍獎」,與他不合的「玩命關頭」馮迪索完全未獲任何一獎。巨石強森開心上台領獎時,不忘與在場所有粉絲自拍,並高喊「謝謝你們的支持」。

思嘉莉約翰森以「黑寡婦」拿下年度電影女星獎。(圖:迪士尼提供)

思嘉莉約翰森(Scarlett Johansson)今年帶來漫威電影「黑寡婦」(Black Widow),獲得年度最佳女星獎,她先前宣傳「黑寡婦」時,因票房分帳問題,一度與片商迪士尼對簿公堂,後來雙方則以和解收場,當晚思嘉莉上台領獎時,也主動感謝劇組、宣傳團隊,「我多年前開始這段漫威旅程時,從沒想過能獲得大家的喜愛,這一切歸功於你們」。