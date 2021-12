「慾望城市」雙姝心結 「大人物」：不懂

金凱特蘿(左)很厭惡莎拉潔西卡派克,打死不回歸「慾望城市」續篇影集。(取材自IMDb)

HBO經典名劇「慾望城市」(Sex and the City)的續篇影集「慾望城市:華麗下半場」(And Just Like That…)日前上架,相較於原本的四位女主角組合,「華麗下半場」最引人注意的是少了扮演肉食女的金凱特 蘿(Kim Cattrall),由於金凱特蘿和扮演凱莉的莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)公開不和,金凱特蘿甚至在社群網站 上嗆莎拉潔西卡派克,完全沒有要掩飾對她的不滿,因而外界也能了解為何此次「三缺一」。

「慾望城市:華麗下半場」元老女主角組合變成只有三人。(取材自IMDb)

倒是飾演凱莉的另一半「大人物」的克里斯諾斯(Chris Noth),在兩女紛爭中明顯選邊站,支持自己的銀幕搭擋莎拉潔西卡派克,坦言完全不懂金凱特蘿到底在想什麼,或是為什麼這麼不開心。

克里斯表示,與莎拉潔西卡派克很親近,因此能夠知道金凱特蘿口中的她,根本與她本人相差很遠。克里斯雖然說自己也喜歡金凱特蘿,覺得金凱特蘿在「慾望城市」表現很出色,每個人抽身揮別舊的人際關係也都各自有理由,克里斯只是不知道金凱特蘿為啥對「慾望城市」與莎拉潔西卡派克說翻臉就翻臉,但他認為這是個令人不愉快也感到很悲哀的情況,希望永遠不要發生。

對於莎拉潔西卡派克,克里斯戲外固然並非她真正的另外一半,卻也對她非常保護,很不樂見旁人攻擊她、針對她講一堆壞話,顯然彼此之間的情誼,都遠比和金凱特蘿好多了。