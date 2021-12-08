相隔19年回歸「駭客」 基努李維忙著談情說愛

基努李維在「駭客任務：復活」再度挑戰高難度動作戲。（圖：華納兄弟提供）

銀幕英雄回歸，基努李維 （KeanuReeves）相隔19年再演「駭客 任務：復活」（The Matrix Resurrections） ，攜手此系列鬼才導演 拉娜華卓斯基（Lana Wachowski） 即將在美上映；今年度最賣座漫威大片「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）也確定拍攝續集，男女主角劉思慕和奧卡菲娜（Awkwafina）應也會歸隊。

「駭客任務：復活」最新推出的預告中只見基努李維、凱莉安摩絲（Carrie Anne Moss）再度攜手挑戰各種高難度動作戲，前幾集與現在的畫面互相交錯，虛擬與真實世界的界線變得更加模糊，不僅打鬥戲精采，感情戲更是本集的主軸。

基努李維曾透露「駭客任務」系列是他從影迄今最愛的代表作之一，更為了演出該片，向知名武術指導袁和平苦學拳腳功夫，在最新預告中還撂下霸氣台詞「我仍然懂功夫」，他對於自己能回歸，感到無比感激。

北美票房暫居年度冠軍的漫威大片「尚氣與十環傳奇」，全球累積票房破4億3000萬美元，在新冠肺炎疫情期間表現出色。除導演和男女主角外，最搶戲的梁朝偉和身手依舊不凡的楊紫瓊還沒確定會否回歸。