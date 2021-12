相隔19年回歸「駭客」 基努李維忙著談情說愛

基努李維在「駭客任務:復活」再度挑戰高難度動作戲。(圖:華納兄弟提供)

銀幕英雄回歸,基努李維 (KeanuReeves)相隔19年再演「駭客 任務:復活」(The Matrix Resurrections) ,攜手此系列鬼才導演 拉娜華卓斯基(Lana Wachowski) 即將在美上映;今年度最賣座漫威大片「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)也確定拍攝續集,男女主角劉思慕和奧卡菲娜(Awkwafina)應也會歸隊。

「駭客任務:復活」最新推出的預告中只見基努李維、凱莉安摩絲(Carrie Anne Moss)再度攜手挑戰各種高難度動作戲,前幾集與現在的畫面互相交錯,虛擬與真實世界的界線變得更加模糊,不僅打鬥戲精采,感情戲更是本集的主軸。

基努李維曾透露「駭客任務」系列是他從影迄今最愛的代表作之一,更為了演出該片,向知名武術指導袁和平苦學拳腳功夫,在最新預告中還撂下霸氣台詞「我仍然懂功夫」,他對於自己能回歸,感到無比感激。

北美票房暫居年度冠軍的漫威大片「尚氣與十環傳奇」,全球累積票房破4億3000萬美元,在新冠肺炎疫情期間表現出色。除導演和男女主角外,最搶戲的梁朝偉和身手依舊不凡的楊紫瓊還沒確定會否回歸。