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「慾望城市」續篇3缺1 「大人物」開嗆：不懂她想什麼

記者蘇詠智／綜合報導
「慾望城市：華麗下半場」元老女主角組合變成只有3人。取材自IMDb
「慾望城市：華麗下半場」元老女主角組合變成只有3人。取材自IMDb

HBO經典名劇「慾望城市」的續篇影集「慾望城市：華麗下半場」將從9日起於HBO GO與美國同步上架，相較於原本的4位女主角組合，「華麗下半場」最引人注意的是少了扮演肉食女的金凱特蘿，由於金凱特蘿和扮演凱莉的莎拉潔西卡派克公開不和，金凱特蘿甚至在社群網站上嗆莎拉潔西卡派克，完全沒有要掩飾對她的不滿，因而外界也能了解為何此次「3缺1」。

倒是飾演凱莉的另一半「大人物」的克里斯諾斯，在兩女紛爭中明顯選邊站，支持自己的銀幕搭擋莎拉潔西卡派克，坦言完全不懂金凱特蘿到底在想什麼，或是為什麼這麼不開心。

克里斯受訪時表示，與莎拉潔西卡派克很親近，因此能夠知道金凱特蘿口中的她，根本與她本人相差很遠。克里斯雖然說自己也喜歡金凱特蘿，覺得金凱特蘿在「慾望城市」表現很出色，每個人抽身揮別舊的人際關係也都各自有理由，克里斯只是不知道金凱特蘿為啥對「慾望城市」與莎拉潔西卡派克說翻臉就翻臉，但他認為這是個令人不愉快也感到很悲哀的情況，希望永遠不要發生。

對於莎拉潔西卡派克，克里斯戲外固然並非她真正的另外一半，卻也對她非常保護，很不樂見旁人攻擊她、針對她講一堆壞話，顯然彼此之間的情誼，都遠比和金凱特蘿好多了。

金凱特蘿（左）很厭惡莎拉潔西卡派克，打死不回歸「慾望城市」續篇影集。取材自IMD...
金凱特蘿（左）很厭惡莎拉潔西卡派克，打死不回歸「慾望城市」續篇影集。取材自IMDb

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