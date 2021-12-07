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「蜘蛛人」哪一代最優？ 網推陶比麥奎爾

記者蘇詠智／綜合報導
陶比麥奎爾「蜘蛛人2」被大多數網友認為是最經典的真人版影片。（取材自IMDb）
陶比麥奎爾「蜘蛛人2」被大多數網友認為是最經典的真人版影片。（取材自IMDb）

隨著「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）距離全球正式上映已不到10天，「哪一部蜘蛛人影片最佳、哪一部最差」也成為網友熱烈討論話題。漫威「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）與DC「自殺突擊隊：集結」（The Suicide Squad）導演詹姆斯岡恩（James Gunn）透露心目中前三佳排名依序是贏得奧斯卡的動畫版「蜘蛛人：新宇宙」（Spider-Man: Into the Spider-Verse）、陶比麥奎爾（Tobey Maguire）「蜘蛛人2」、湯姆霍蘭德（Tom Holland）「蜘蛛人：返校日」，激起更多的回響。

雖然「蜘蛛人：新宇宙」被公認是最出色的「蜘蛛人」電影之一，畢竟觀眾更熱中三代「蜘蛛人」電影男主角超級比一比，而在真人版電影中，絶大多數網友認定經典的陶比麥奎爾「蜘蛛人2」最優，可是他和兩位後輩安德魯加菲（Andrew Garfield）、湯姆霍蘭德的演出各有千秋。

三代互相比較，陶比麥奎爾雖然主演了最好的「蜘蛛人2」，卻也主演了最兩極反應的「蜘蛛人3」；湯姆霍蘭德的版本因由索尼和漫威合作，得到最多漫威迷的支持；安德魯加菲就比較缺乏青睞，不少網友覺得他的版本在塑造蜘蛛人角色上有些抓錯重點。

蜘蛛人 電影 漫威

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