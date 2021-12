「蜘蛛人」哪一代最優？ 網推陶比麥奎爾

陶比麥奎爾「蜘蛛人2」被大多數網友認為是最經典的真人版影片。(取材自IMDb)

隨著「蜘蛛人 :無家日」(Spider-Man: No Way Home)距離全球正式上映已不到10天,「哪一部蜘蛛人影片最佳、哪一部最差」也成為網友熱烈討論話題。漫威 「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy)與DC「自殺突擊隊:集結」(The Suicide Squad)導演詹姆斯岡恩(James Gunn)透露心目中前三佳排名依序是贏得奧斯卡的動畫版「蜘蛛人:新宇宙」(Spider-Man: Into the Spider-Verse)、陶比麥奎爾(Tobey Maguire)「蜘蛛人2」、湯姆霍蘭德(Tom Holland)「蜘蛛人:返校日」,激起更多的回響。

雖然「蜘蛛人:新宇宙」被公認是最出色的「蜘蛛人」電影 之一,畢竟觀眾更熱中三代「蜘蛛人」電影男主角超級比一比,而在真人版電影中,絶大多數網友認定經典的陶比麥奎爾「蜘蛛人2」最優,可是他和兩位後輩安德魯加菲(Andrew Garfield)、湯姆霍蘭德的演出各有千秋。

三代互相比較,陶比麥奎爾雖然主演了最好的「蜘蛛人2」,卻也主演了最兩極反應的「蜘蛛人3」;湯姆霍蘭德的版本因由索尼和漫威合作,得到最多漫威迷的支持;安德魯加菲就比較缺乏青睞,不少網友覺得他的版本在塑造蜘蛛人角色上有些抓錯重點。