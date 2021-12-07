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「暮光女」扮黛妃入圍呼聲高 哈利、梅根抵制奧斯卡？

記者蘇詠智／綜合報導
克莉絲汀史都華在「史賓賽」的演技被看好入圍奧斯卡影后。（取材自IMDb）
克莉絲汀史都華在「史賓賽」的演技被看好入圍奧斯卡影后。（取材自IMDb）

英國哈利王子與妻子梅根雖然和皇室鬧翻，依舊是全球知名也矚目的話題焦點，關於他們的奇怪傳聞層出不窮，八卦刊物三不五時就會有他們的相關報導，但都讓人懷疑真實性。最新一期「New Idea」就稱哈利與梅根決定抵制明年的奧斯卡獎，到底主辦單位哪裡得罪他們了呢？

梅根與哈利是話題焦點，八卦刊物永遠有關於他們的怪聞。（路透資料照片）
梅根與哈利是話題焦點，八卦刊物永遠有關於他們的怪聞。（路透資料照片）

「New Idea」指因演出「暮光之城」（Twilight）系列影片大紅的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），在「史賓賽」（Spencer）飾演哈利已故的母親黛安娜，將其生前的痛苦不堪演得太活靈活現，令哈利無法面對，不希望這部片的效應繼續擴散。這一來，反而讓梅根不太開心，演員出身的她，早就巴望著風光回到自身以往的領域，還有什麼能比現身奧斯卡頒獎典禮更讓人滿意？無奈哈利不滿「史賓賽」，她想參與奧斯卡典禮的算盤徹底落空，現在倒是有180度轉變，她要和哈利一起抵制奧斯卡。

這個先決條件是在「史賓賽」獲得提名的情況之下，因此梅根與哈利也可能設法先阻斷該片入圍的機會，反正美國影藝學院內有很多英國籍的會員，他們未必甘願自家皇室的瘡疤再次被公開在全球觀眾眼前，倘若他們都不挺「史賓賽」，該片要讓克莉絲汀史都華提名影后的機率就會銳減，哈利和梅根也就不用再和頒獎典禮唱反調。

專門打臉八卦的網站，則嘲諷連奧斯卡入圍名單都還沒開始票選，這麼早就斷定哈利與梅根能未卜先知、算到克莉絲汀史都華極有可能提名，然後就先開始決定要抵制，未免把他們看得太神，也把他們的氣量給瞧得太小。

哈利 梅根 奧斯卡獎

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