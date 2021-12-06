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有錢可以任性？ 喬治柯隆尼誇口推掉一天賺3500萬機會

娛樂新聞組／綜合報導
喬治柯隆尼只拍廣告一天就能賺3500萬美元，卻寧可推掉。（路透資料照片）
喬治柯隆尼只拍廣告一天就能賺3500萬美元，卻寧可推掉。（路透資料照片）

很多人對於選擇工作只有一個標準：錢來就幹，但好萊塢大哥大喬治柯隆尼（George Clooney），卻是輕輕鬆鬆將大把鈔票擋在門外，還不覺得可惜，原因更是氣人，因為他覺得自己錢已經夠用了。

據本報系聯合報報導，喬治柯隆尼近年來影視作品並不算多，有時甚至還只擔任導演、並沒在銀幕前登場。他認為一來人到60，通常不太容易有很多適合發揮的角色，二來也是覺得身家夠豐厚、不用再為了經濟而工作，可以挑對自己比較有意義，或是較有意願的新戲來接。

至於有些過往感到「輕鬆好賺」的事，他就不一定會再接受了。譬如某家航空公司找他拍廣告，一整天就可以賺進3500萬美元，他透露儘管該公司是跟某個與美國為盟友的國家關係密切，只是那個國家不時會出些狀況，因而他考慮了一下也和妻子商量，最後覺得：「如果這會剝奪我一分鐘的睡眠時間，那就不值得。」

當然喬治的「錢已夠用」絕對不假，他在幾年前已經因為把和超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）的丈夫蘭迪合作的龍舌蘭酒商標賣給英國酒廠，售價達10億美元，賺進了一大筆財富，早就夠花好幾輩子都不虞匱乏，難怪3500萬美元在他眼裡是可以放棄不賺的「小錢」。

另據台北中國時報報導，事實上，喬治克隆尼出道多年曾演出多部膾炙人口的電影，並積極投入政治人權組織與慈善事業，希望能透過自身的力量替弱勢族群發聲。沒想到喬治克隆尼卻因此遇到真愛，於2014年時打破自己的「不再婚宣言」，與黎巴嫩裔英國人權律師艾默(Amal)結婚，婚後育有一對龍鳳胎，甜蜜生活羨煞旁人。

但礙於妻子身分特殊且敏感，喬治克隆尼不久前還曾因為媒體公開孩子的照片而大發雷霆，甚至不惜槓上媒體，怒嗆他們不該賣廣告的需求凌駕在無辜的孩子身上，也擔心孩子的人身安全會因此受到影響，吸引網友熱烈討論。

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