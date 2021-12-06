當年親領金酸莓獎 「貓女」荷莉貝瑞：自娛娛人

「貓女」讓荷莉貝瑞從奧斯卡影后，淪為「最差女主角」。（取材自IMDb）

専門修理、嘲諷好萊塢 紅星與大片的「金酸莓獎」，創立以來鮮少有人親自到場領獎，以「貓女」（Catwoman）一角獲頒「最差女主角」的荷莉貝瑞（Halle Berry）卻是極少數真的現身頒獎典禮、領取象徵恥辱獎座的奧斯卡影后之一，各方始終好奇她為何願意直接面對主辦單位的嘲諷。

荷莉近期在Netflix推出首部自導自演電影 「逆轉擂台」（Bruised），她坦言：「大家都有點太嚴肅了，我們常覺得拿了奧斯卡好像自己比所有人都好，但真的不是這樣，只不過是那一年你的同業們認為你表現不錯，選擇你拿獎。要是你得了金酸莓獎，難道就是最爛的演員了嗎？可能也不會，也就是那一年可以決定名單的人選了你開刀。如果我可以去領奧斯卡獎 當他們想榮耀我，我當然也可以去領金酸莓獎，讓他們好好表示：妳試過了，但下次要做得更好。我早就學到，如果不能當個有風度的輸家，就不值得成為大贏家，所以我出席了典禮，自娛娛人。」

當年荷莉親自出席，在台上假哭、笑要「感謝」經紀人幫她接了這齣爛戲，效果十足，反而讓她贏回不少人的支持，對她其實有加分，絕對是高明之舉。