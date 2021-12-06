我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國插旗大西洋？北京擬在非洲西岸建軍港 威脅美東岸

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

當年親領金酸莓獎 「貓女」荷莉貝瑞：自娛娛人

記者蘇詠智／綜合報導
「貓女」讓荷莉貝瑞從奧斯卡影后，淪為「最差女主角」。（取材自IMDb）
「貓女」讓荷莉貝瑞從奧斯卡影后，淪為「最差女主角」。（取材自IMDb）

専門修理、嘲諷好萊塢紅星與大片的「金酸莓獎」，創立以來鮮少有人親自到場領獎，以「貓女」（Catwoman）一角獲頒「最差女主角」的荷莉貝瑞（Halle Berry）卻是極少數真的現身頒獎典禮、領取象徵恥辱獎座的奧斯卡影后之一，各方始終好奇她為何願意直接面對主辦單位的嘲諷。

荷莉近期在Netflix推出首部自導自演電影「逆轉擂台」（Bruised），她坦言：「大家都有點太嚴肅了，我們常覺得拿了奧斯卡好像自己比所有人都好，但真的不是這樣，只不過是那一年你的同業們認為你表現不錯，選擇你拿獎。要是你得了金酸莓獎，難道就是最爛的演員了嗎？可能也不會，也就是那一年可以決定名單的人選了你開刀。如果我可以去領奧斯卡獎當他們想榮耀我，我當然也可以去領金酸莓獎，讓他們好好表示：妳試過了，但下次要做得更好。我早就學到，如果不能當個有風度的輸家，就不值得成為大贏家，所以我出席了典禮，自娛娛人。」

當年荷莉親自出席，在台上假哭、笑要「感謝」經紀人幫她接了這齣爛戲，效果十足，反而讓她贏回不少人的支持，對她其實有加分，絕對是高明之舉。

荷莉貝瑞是極少數親自到「金酸莓獎」頒獎典禮領獎的得主。（路透資料照片）
荷莉貝瑞是極少數親自到「金酸莓獎」頒獎典禮領獎的得主。（路透資料照片）

奧斯卡獎 電影 好萊塢

上一則

梁朝偉、張震、陳法拉搶小金人 爭奧斯卡配角提名

下一則

47歲劉愷威面容僵硬 網友：老了不少

延伸閱讀

小金人爭奪戰 梁朝偉、張震不缺席 和歐美大牌一起比拚

小金人爭奪戰 梁朝偉、張震不缺席 和歐美大牌一起比拚
親自領羞辱性「金酸莓獎」荷莉貝瑞：我要當有風度輸家

親自領羞辱性「金酸莓獎」荷莉貝瑞：我要當有風度輸家
布萊德利庫柏坐地鐵曾遭持刀挾持 靠這招退敵

布萊德利庫柏坐地鐵曾遭持刀挾持 靠這招退敵
平常沒時間休息…「盼疫情越多越好」大連女師遭行拘

平常沒時間休息…「盼疫情越多越好」大連女師遭行拘

熱門新聞

劉德華都已經60歲，但凍齡有術。(取材自微博)

劉德華10年不吃米飯 王晶毫不留情用一句話形容

2021-12-05 02:30
林青霞(前排左)曬出一眾港圈好友聚會的照片。（取材自微博）

林青霞與老友聚會 網友：兒時電影記憶匯總

2021-12-03 02:26
大S（左圖）、汪小菲22日宣布離婚，長期在中國生活的黃安（右圖）28日發布一則「男人遠離剋夫女」的影片，暗指大S是剋夫女。（取材自微博）

黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好

2021-11-29 21:17
張敏鈞成為本屆溫哥華華裔小姐亞軍。（取材自Instagram）

鍾麗緹大女兒遺傳漂亮基因 摘溫哥華華裔小姐亞軍

2021-12-02 02:29
王岳倫稱與李湘已離婚。（取材自微博）

又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚

2021-11-29 18:36
很多人不知道，朱茵在1999年曾接演三級片「強姦2：制服的誘惑」。（取材自微博）

玉女變慾女 朱茵吐辛酸：被王晶騙演「三級片」

2021-12-04 02:30

超人氣

更多 >
美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略

美國萬物齊漲 揭開商家變相漲價5大策略
封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究
挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

挪威逍遙號郵輪爆10人染疫 今載3千多人回美

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局
校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議

校園才鬧槍案「1人1把槍 祝聖誕快樂」議員全家福惹議