20歲就封后 瑞秋賽格勒拚入圍奧斯卡

才20歲的瑞秋賽格勒，以「西城故事」獲國家評論協會選為今年的最佳女主角。（取材自IMDb）

迪士尼 最新經典卡通真人版女主角「白雪公主」（Snow White）瑞秋賽格勒（Rachel Zegler），因為是拉丁裔出身、並沒有白雪般的膚色而招來廣大爭議，各方更唱衰她將像之前一堆真人版公主，被扮演心機後母的重量級前輩女星搶光鋒頭。不過，她日前被美國「國家評論協會」選為今年的最佳女主角。

今年才20歲的瑞秋，被美國「國家評論協會」選為今年的最佳女主角，表揚她在史蒂森史匹柏（Steven Spielberg）執導的新版「 西城故事」（West Side Story）唱作俱佳的演出，擊退一堆本來更受看好的前輩，包括也演過白雪公主的「史賓賽」（Spencer）克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、「神聖電視台」（The Eyes of Tammy Faye）潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）等，證明她真的是年度最有機會暴紅的新秀女星，不容小覷。

隨著國家評論協會開出今年得獎名單，代表奧斯卡 造勢季正式開跑，國家評論協會曾也被視為金像獎風向球之一，21世紀之後口味卻和奧斯卡相去頗遠，不過獲得帝后者有七成機率入圍奧斯卡，因此每年的帝后人選還是會獲得重視。今年除瑞秋賽格勒以「西城故事」得到最佳女主角外，最佳男主角是「王者理查」（King Richard）威爾史密斯（WILL Smith），「甘草披薩」（Liquorice Pizza）獲最佳影片，該片導演 保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）也成為今年的最佳導演得主。