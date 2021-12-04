班奈狄克、女神卡卡獲紐約影評人協會影帝影后

女神卡卡在「Gucci：豪門謀殺案」演技，被紐約的影評人肯定。（取材自IMDb）

奧斯卡獎 季熱烈展開，繼美國國家評論協會公布最佳影片、導演 、帝后得主後，代表東岸最菁英口味的紐約影評人協會也公布得獎名單，日本導演濱口龍介執導的「在車上」獲最佳影片大獎，也是紐約影評人協會年度電影 獎80多年來首度將最佳影片頒給亞洲電影，寫下難得的紀錄，是否有機會將此片推進奧斯卡最佳影片入圍名單？值得拭目以待。

電影「犬山記」（The Power of the Dog）拿下最佳導演（珍康萍Jane Campion）、男主角（班奈狄克康柏拜區Benedict Cumberbatch）、男配角（寇迪史密特麥克菲Kodi Smit-McPhee）等三獎堪稱最大贏家，班奈狄克在「犬山記」扮演1920年代個性古怪的牧場主人，不但演技細膩，還有正面裸露的大膽表現，是今年奧斯卡影帝熱門人選之一。

班奈狄克康柏拜區以「犬山記」，榮登紐約影評人協會最佳男主角。（取材自IMDb）

歌而優則演的女神卡卡（Lady Gaga）在「Gucci：豪門謀殺案」（ House of Gucci ）飾演狠心買兇弒夫的黑寡婦，雖然義大利口音被嫌講得更像俄羅斯口音，卻依舊抱回最佳女主角獎，有望繼「一個巨星的誕生」（A Star Is Born）後再爭小金人。

最佳女配角是在Apple TV +將推出的「馬克白」（Macbeth）中分飾三女巫的凱薩琳韓特（Kathryn Hunter）。最佳動畫則由「米家大戰機器人」（The Mitchells vs. the Machines）擊敗迪士尼與皮克斯今年度幾部卡通片而勝出。

諷刺的是，故事發生在紐約、由紐約百老匯名劇再度搬上大銀幕的史蒂芬史匹柏「西城故事」（West Side Story），雖然得到影評人熱烈叫好，甚至稱更勝被視為經典的舊版電影，然而紐約影評人協會只頒給最佳攝影獎，60年前的舊版電影不但奪得最佳影片大獎，也在奧斯卡金像獎上得到最佳影片、導演等10項獎，成為史上最大贏家之一。