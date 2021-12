紐約影評人協會獎 班奈狄克康柏拜區、女神卡卡稱帝后

班奈狄克康柏拜區以「犬山記」榮登紐約影評人協會最佳男主角。(取材自IMDb)

奧斯卡獎 季熱烈展開,繼美國國家評論協會公布最佳影片、導演 、帝后得主後,代表東岸最精英口味的紐約影評人協會也公布得獎名單,日本導演濱口龍介執導的「在車上」獲最佳影片大獎,也是紐約影評人協會年度電影 獎80多年來首度將最佳影片頒給亞洲電影,寫下難得的紀錄,是否有機會將此片推進奧斯卡最佳影片入圍名單?值得拭目以待。

Netflix已電影「犬山記」(The Power of the Dog)拿下最佳導演、男主角、男配角等3獎堪稱最大贏家,以扮演漫畫英雄「奇異博士」受到觀眾喜愛的班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)在「犬山記」扮演1920年代個性古怪的牧場主人,不但演技細膩,還有正面裸露的大膽表現,是今年奧斯卡影帝熱門人選之一。

女神卡卡在「Gucci:豪門謀殺案」演技被紐約的影評人肯定。(取材自IMDb)

歌而優則演的女神卡卡在「Gucci:豪門謀殺案」(House of Gucci)飾演狠心買兇弒夫的黑寡婦,雖然義大利口音被嫌講得更像俄羅斯口音,卻依舊抱回最佳女主角獎,有望繼「一個巨星的誕生」(A Star Is Born)後再爭小金人。最佳女配角則是在Apple TV +將推出的「馬克白」(Tragedy of Macbeth)中分飾3女巫的凱薩琳韓特(Kathryn Hunter)。最佳動畫則由「米家大戰機器人」(The Mitchells vs. the Machines)擊敗迪士尼與皮克斯今年度幾部卡通片而勝出。

「在車上」創紀錄拿下紐約影評人協會最佳影片大獎。(取材自IMDb)

諷刺的是,故事發生在紐約、由紐約百老匯名劇再度搬上大銀幕的史蒂芬史匹柏「西城故事」(West Side Story),雖然得到影評人熱烈叫好,甚至稱更勝被視為經典的舊版電影,然而紐約影評人協會只頒給最佳攝影獎,60年前的舊版電影不但奪得最佳影片大獎,也在奧斯卡金像獎上得到最佳影片、導演等10項獎,成為史上最大贏家之一。