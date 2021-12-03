20歲奪影后「白雪公主」瑞秋賽格勒打敗克莉絲汀史都華

才20歲的瑞秋賽格勒以「西城故事」獲美國影評人選為今年的最佳女主角。(取材自IMDb)

迪士尼 最新經典卡通真人版女主角「白雪公主」瑞秋賽格勒(Rachel Zegler)因為拉丁裔出身、並沒有宛如白雪般的膚色而招來廣大爭議，各方更唱衰她將像之前一堆真人版公主，被扮演心機後母的重量級前輩女星搶光風頭，特別在「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）將演出白雪公主中的壞皇后後。不過，瑞秋很可能會令大家再一次跌破眼鏡，因為她才20歲，已經被美國「國家評論協會」（NBR）選為今年的最佳女主角，表揚她在史蒂森史匹柏（Steven Spielberg）執導的新版「 西城故事」（West Side Story）唱作俱佳的演出，擊退一堆本來更受看好的前輩包括也演過白雪公主的「史賓賽」(Spencer)克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）、「神聖電視台」(The Eyes of Tammy Faye)潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）等，證明她真的是年度最有機會爆紅的新秀女星，不容小覷。

「王者理查」威爾史密斯是今年美國國家評論協會選出的最佳男主角。(取材自IMDb)

過往一堆舊童話的真人版電影，愛找金獎影后陪襯年輕美女，影后的演技實力為她們的銀幕魅力加分，往往讓只有青春美貌佔便宜的女主角們難以匹敵，像是「仙履奇緣」(Cinderella)凱特布蘭琪(Cate Blanchett)、「黑魔女：沉睡魔咒」(Maleficent)安琪莉娜裘莉 (Angelina Jolie)或是並非迪士尼出品的「公主與狩獵者」(Snow White and the Huntsman)莎莉賽隆(Charlize Theron)等，新「白雪公主」的蓋兒加朵雖然美貌備受讚譽卻並非影后，恐怕很難再次把公主的風頭搶光，因為瑞秋賽格勒可是怪物級的超強新秀，這一次，年輕女主角才是影后，變成前輩媽才是美貌更勝一籌，彼此之間戰力拉近不少，瑞秋不一定會輸，蓋兒也未必穩操勝券，更加令人期待。

「甘草披薩」得到美國國家評論協會的最佳影片大獎。(取材自IMDb)

隨著國家評論協會開出今年得獎名單，代表奧斯卡 造勢季正式開跑，國家評論協會曾也被視為金像獎風向球之一，21世紀之後口味卻和奧斯卡相去頗遠，不過獲得帝后者有七成機率入圍奧斯卡，因此每年的帝后人選還是會獲得重視。今年除瑞秋賽格勒以「西城故事」得到最佳女主角外，最佳男主角是「王者理查」(King Richard)威爾史密斯（Will Smith），最佳男配角是「貝爾發斯特」(Belfast)基倫海恩斯(Ciarán Hinds)，最佳女配角是「王者理查」安潔紐艾莉絲(Aunjanue Ellis)，「甘草披薩」(Liquorice Pizza)獲最佳影片。