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「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉偕2天王 再推聖誕洗腦歌

記者陳建嘉╱綜合報導
瑪麗亞凱莉即將帶來全新聖誕節特輯節目「瑪麗亞凱莉之奇幻聖誕」。(圖：Apple TV+提供)
瑪麗亞凱莉即將帶來全新聖誕節特輯節目「瑪麗亞凱莉之奇幻聖誕」。(圖：Apple TV+提供)

「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)帶著佳節特輯節目「瑪麗亞凱莉之奇幻聖誕」回歸，日前受訪時提到自己的稱號「聖誕女王」，立刻哈哈大笑，「我從來沒有說這是我的稱號，我只是喜歡聖誕歌，也寫了幾首，然後受到你們喜愛，我真的非常感謝」。

瑪麗亞凱莉1994年唱紅流行金曲「All I Want For Christmas Is You」，27年來持續在全球傳唱，據悉光是這首歌的版稅收入，每年就至少為她進帳40萬英鎊(約54萬美元)，如今再度提起這首歌，她說：「這是我演藝生涯初期的一次美好經驗，真的很謝謝你們喜歡這首歌」。

今年適逢疫情，瑪麗亞凱莉無緣與歌迷相會，讓平時熱愛開演唱會的她直呼難過，所以這回她找來兩大音樂天王凱利德(Khalid)、柯克富蘭克森(Kirk Franklin)為她打造聖誕歌曲，「很幸運的是，我們合作非常愉快，我們在錄音室一拍即合，他們也懂得如何表達我想要表達的」，也不忘感性向歌迷喊話，「沒有什麼能比得上，為你們唱歌這件事，幸好今年我們還能在串流平台上相遇」。

至於自己的聖誕經驗，瑪麗亞提到她有個不快樂的家庭，過去好幾年，瑪麗亞凱莉的聖誕節都在工作中度過，今年好不容易能陪伴自己一對雙胞胎子女。打算怎麼過呢？她笑說，這次一樣會到寒冷的北方，在大雪簇擁的別墅裡度過佳節，「讓他們可以開心打電動，而我只要沒工作，就會在家睡覺吧」。

瑪麗亞凱莉推出新曲「Fall in Love at Christmas」，與兩大...
瑪麗亞凱莉推出新曲「Fall in Love at Christmas」，與兩大音樂才子凱利德（左）和柯克富蘭克森（右）合作。(圖：Apple TV+提供)

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