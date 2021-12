「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉偕2天王 再推聖誕洗腦歌

瑪麗亞凱莉即將帶來全新聖誕節特輯節目「瑪麗亞凱莉之奇幻聖誕」。(圖:Apple TV+提供)

「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)帶著佳節特輯節目「瑪麗亞凱莉之奇幻聖誕」回歸,日前受訪時提到自己的稱號「聖誕女王」,立刻哈哈大笑,「我從來沒有說這是我的稱號,我只是喜歡聖誕歌,也寫了幾首,然後受到你們喜愛,我真的非常感謝」。

瑪麗亞凱莉1994年唱紅流行金曲「All I Want For Christmas Is You」,27年來持續在全球傳唱,據悉光是這首歌的版稅收入,每年就至少為她進帳40萬英鎊(約54萬美元),如今再度提起這首歌,她說:「這是我演藝生涯初期的一次美好經驗,真的很謝謝你們喜歡這首歌」。

今年適逢疫情 ,瑪麗亞凱莉無緣與歌迷相會,讓平時熱愛開演唱會的她直呼難過,所以這回她找來兩大音樂天王凱利德(Khalid)、柯克富蘭克森(Kirk Franklin)為她打造聖誕歌曲,「很幸運的是,我們合作非常愉快,我們在錄音室一拍即合,他們也懂得如何表達我想要表達的」,也不忘感性向歌迷喊話,「沒有什麼能比得上,為你們唱歌這件事,幸好今年我們還能在串流平台上相遇」。

至於自己的聖誕經驗,瑪麗亞提到她有個不快樂的家庭,過去好幾年,瑪麗亞凱莉的聖誕節 都在工作中度過,今年好不容易能陪伴自己一對雙胞胎子女。打算怎麼過呢?她笑說,這次一樣會到寒冷的北方,在大雪簇擁的別墅裡度過佳節,「讓他們可以開心打電動,而我只要沒工作,就會在家睡覺吧」。