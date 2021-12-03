我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「晶片荒只會更糟」 雷蒙多促聖誕節前通過晶片法

全美大眾交通口罩令 延長至明年3月18日

尼可拉斯重返大片 扮吸血鬼求翻身

娛樂新聞組╱綜合報導
尼可拉斯凱吉將飾演傳奇吸血鬼之王「德古拉」。(取材自Instagram)
尼可拉斯凱吉將飾演傳奇吸血鬼之王「德古拉」。(取材自Instagram)

近幾年屢傳破產的尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage），在接演多部粗製濫造電影後，傳出獲環球影業之邀，將在新作「倫菲爾德」（Renfield，暫譯），和英國影星尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）搭檔，飾演傳奇吸血鬼之王「德古拉」（Dracula），有望藉此鹹魚翻生。

綜合媒體報導，明明有演技，也拿過奧斯卡影帝的尼可拉斯凱吉，卻因財務狀況不佳，接演大量粗製濫造的低成本電影，遭到影迷一陣訕笑，但許多粉絲也盼他能憑「倫菲爾德」，一舉重返過去商業大片的指標人物。

目前尼可拉斯正在拍攝新作「不能承受的天才之重」（The Unbearable Weight of Massive Talent），並在劇中扮演自己，描述他以尼可拉斯凱吉本人身分赴宴，卻發現身處一大毒梟的巢穴中，被迫與中央情報局（CIA）合作保命。

由奧地利作家伯蘭史杜克（Bram Stoker）撰寫的小說「德古拉」中，原作的「倫菲爾德」是一位精神病患，長年擔任吸血鬼德古拉的僕人，並有嗜血、吃生肉和昆蟲的癖好，此角色曾被多次搬上電影和舞台劇，是影史公認最經典的人物之一；本片也被視為環球影業的怪物電影系列首作，包括「科學怪人」（Frankenstein）、「狼人」（Lycanthrope）和「凡赫辛」（Van Helsing）等系列電影，據悉都在計畫中。

電影 尼可拉斯凱吉 舞台劇

上一則

掐脖太入戲 楊紫臉色發白硬撐

下一則

頂短髮出席AAA盛典 宋智孝照睡不誤

延伸閱讀

全球首映／「尚氣」未播出片段：「道歉(Apology)」

全球首映／「尚氣」未播出片段：「道歉(Apology)」
木村拓哉曬獎座 等了30年終於奪影帝

木村拓哉曬獎座 等了30年終於奪影帝

倪萍點讚易烊千璽演技：以後有他的電影我都看

倪萍點讚易烊千璽演技：以後有他的電影我都看
電影幫大忙…梅艷芳圓夢 失聯21年2外甥找到了

電影幫大忙…梅艷芳圓夢 失聯21年2外甥找到了

熱門新聞

大S（右）和汪小菲官宣離婚。圖／摘自微博

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

2021-11-22 12:35
大S（左圖）、汪小菲22日宣布離婚，長期在中國生活的黃安（右圖）28日發布一則「男人遠離剋夫女」的影片，暗指大S是剋夫女。（取材自微博）

黃安分享「剋夫女影片」暗諷大S 挺汪小菲：離了也好

2021-11-29 21:17
瑪丹娜被迫重發有遮點的照片。（取材自Instagram）

瑪丹娜露點照被下架 怒嗆：男人乳頭就不色情？

2021-11-26 19:49
張敏鈞成為本屆溫哥華華裔小姐亞軍。（取材自Instagram）

鍾麗緹大女兒遺傳漂亮基因 摘溫哥華華裔小姐亞軍

2021-12-02 02:29
李天柱重現蘇培盛鞠躬哈腰的模樣。(圖：年代提供)

別再重播「甄嬛傳」了 李天柱忍無可忍說出真心話

2021-11-25 23:14
王岳倫稱與李湘已離婚。（取材自微博）

又被拍到摟妹進酒店「爸爸去哪兒」王岳倫宣布離婚

2021-11-29 18:36

超人氣

更多 >
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校
全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測

全美第二例Omicron確診者 曾參加紐約動漫展 霍楚籲快檢測
女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光
美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明

美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明