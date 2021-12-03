尼可拉斯重返大片 扮吸血鬼求翻身

尼可拉斯凱吉將飾演傳奇吸血鬼之王「德古拉」。(取材自Instagram)

近幾年屢傳破產的尼可拉斯凱吉 （Nicolas Cage），在接演多部粗製濫造電影 後，傳出獲環球影業之邀，將在新作「倫菲爾德」（Renfield，暫譯），和英國影星尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）搭檔，飾演傳奇吸血鬼之王「德古拉」（Dracula），有望藉此鹹魚翻生。

綜合媒體報導，明明有演技，也拿過奧斯卡影帝的尼可拉斯凱吉，卻因財務狀況不佳，接演大量粗製濫造的低成本電影，遭到影迷一陣訕笑，但許多粉絲也盼他能憑「倫菲爾德」，一舉重返過去商業大片的指標人物。

目前尼可拉斯正在拍攝新作「不能承受的天才之重」（The Unbearable Weight of Massive Talent），並在劇中扮演自己，描述他以尼可拉斯凱吉本人身分赴宴，卻發現身處一大毒梟的巢穴中，被迫與中央情報局（CIA）合作保命。

由奧地利作家伯蘭史杜克（Bram Stoker）撰寫的小說「德古拉」中，原作的「倫菲爾德」是一位精神病患，長年擔任吸血鬼德古拉的僕人，並有嗜血、吃生肉和昆蟲的癖好，此角色曾被多次搬上電影和舞台劇 ，是影史公認最經典的人物之一；本片也被視為環球影業的怪物電影系列首作，包括「科學怪人」（Frankenstein）、「狼人」（Lycanthrope）和「凡赫辛」（Van Helsing）等系列電影，據悉都在計畫中。