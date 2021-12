「尚氣」未播出片段:「道歉」中,尚氣對妹妹夏靈表達歉意。(迪士尼提供)

徐尚氣 在電影 中,到底有沒有為小時候拋下妹妹徐夏靈的決定,給她道過歉?

「尚氣與十環傳奇(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)」超高清藍光光碟、藍光光碟和DVD光碟於11月30日開始發售,其中包括了部分未播出的電影片段、幕後花絮和NG花絮。

世界日報獨家取得其中一個未播出片段:「道歉(Apology)」,邀讀者與觀眾共賞全球首映。片段中,由劉思慕飾演的尚氣,與由張夢兒飾演的夏靈,來到媽媽的靈位前,互訴衷腸。妹妹夏靈的回答,讓人心碎。

世界日報在本周推出與「尚氣與十環傳奇」主演劉思慕與張夢兒的獨家影音專訪,張夢兒專訪已於1日播出,劉思慕專訪將於3日播出。

➤專訪/「尚氣」張夢兒 意外闖入好萊塢 在劇組找到真愛