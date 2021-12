樂在工作…班奈狄克好拚命 片子一部接一部

班奈狄克康柏拜區(左)與克萊兒芙伊在「天才貓奴畫家」演夫妻。(圖:双喜電影提供)

以扮演福爾摩斯、漫威英雄廣受觀眾喜愛的英國 男星班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch),堪稱最樂在工作的當紅大牌之一,由他主演的「天才貓奴畫家」(The Electrical Life of Louis Wain)要在戲院上映,而他另一部片「犬山記」(The Power of the Dog)則會在Netflix上架,兩周後又有他的最新漫畫英雄電影「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)要推出,他手上還有一堆新片要拍,讓人萬分佩服他的精神與體力。

備受喵星人剷屎官們關注的「天才貓奴畫家」,班奈狄克飾演百年前曾畫出一堆貓為主題的畫作、在英國掀起熱潮的藝術家路易斯維恩,當時路易斯的已經繪出藍色、會站立的貓,幾乎預言了數十年後的哆啦A夢,還有包括「加菲貓」、「菲力貓」等的漫畫、動畫著名的人氣貓巨星,非常令人驚嘆。

相得益彰的是班奈狄克為演好路易斯維恩,特別請私人畫師教學,並且為戲練就雙手同時畫畫的技巧,他也在受訪時表達:「雙手作畫,非常非常的困難,而且我還模仿他的簽名,這是有點毛骨悚然的,但要透過小細節讓自己更貼近那個人,並且活在裡面。」敬業的態度讓導演 威爾夏普非常佩服,大讚:「他從不喊累」。

除了班奈狄克之外,「天才貓奴畫家」還找來「王冠」(The Crown)中扮演年輕女王、奪得艾美與金球獎 雙料視后的克萊兒芙伊(Claire Foy) 飾演男主角最深愛的妻子,「王冠」的中年版女王奧莉薇亞柯爾曼(Olivia Colman)也擔任旁白,另類合體。