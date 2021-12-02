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樂在工作…班奈狄克好拚命 片子一部接一部

記者蘇詠智／綜合報導
班奈狄克康柏拜區（左）與克萊兒芙伊在「天才貓奴畫家」演夫妻。（圖：双喜電影提供）
班奈狄克康柏拜區（左）與克萊兒芙伊在「天才貓奴畫家」演夫妻。（圖：双喜電影提供）

以扮演福爾摩斯、漫威英雄廣受觀眾喜愛的英國男星班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch），堪稱最樂在工作的當紅大牌之一，由他主演的「天才貓奴畫家」（The Electrical Life of Louis Wain）要在戲院上映，而他另一部片「犬山記」（The Power of the Dog）則會在Netflix上架，兩周後又有他的最新漫畫英雄電影「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）要推出，他手上還有一堆新片要拍，讓人萬分佩服他的精神與體力。

備受喵星人剷屎官們關注的「天才貓奴畫家」，班奈狄克飾演百年前曾畫出一堆貓為主題的畫作、在英國掀起熱潮的藝術家路易斯維恩，當時路易斯的已經繪出藍色、會站立的貓，幾乎預言了數十年後的哆啦A夢，還有包括「加菲貓」、「菲力貓」等的漫畫、動畫著名的人氣貓巨星，非常令人驚嘆。

相得益彰的是班奈狄克為演好路易斯維恩，特別請私人畫師教學，並且為戲練就雙手同時畫畫的技巧，他也在受訪時表達：「雙手作畫，非常非常的困難，而且我還模仿他的簽名，這是有點毛骨悚然的，但要透過小細節讓自己更貼近那個人，並且活在裡面。」敬業的態度讓導演威爾夏普非常佩服，大讚：「他從不喊累」。

除了班奈狄克之外，「天才貓奴畫家」還找來「王冠」（The Crown）中扮演年輕女王、奪得艾美與金球獎雙料視后的克萊兒芙伊(Claire Foy) 飾演男主角最深愛的妻子，「王冠」的中年版女王奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）也擔任旁白，另類合體。

「天才貓奴畫家」本尊在百年前就畫出非常可愛、有些逗趣意味的貓。（圖：双喜電影提供...
「天才貓奴畫家」本尊在百年前就畫出非常可愛、有些逗趣意味的貓。（圖：双喜電影提供）

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