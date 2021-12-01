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艾美獎視后珍史瑪特 建議編劇拍打麻將戲

記者蘇詠智／綜合報導
珍史瑪特因「天后與草莓」登上本屆艾美獎喜劇類視后寶座。（圖：HBO GO提供）
珍史瑪特因「天后與草莓」登上本屆艾美獎喜劇類視后寶座。（圖：HBO GO提供）

首季全10集已在HBO GO上架的喜劇「天后與草莓」（Hacks），在今年度的艾美獎抱走最佳女主角、導演與編劇等三大獎，堪稱喜劇影集的贏家之一，70歲的資深女星珍史瑪特（Jean Smart）繼拿下喜劇影集客串和女配角後，終於榮登視后寶座，對於劇本讚不絕口，笑稱：「有點自私的說，我很開心編導花了六年才把劇本弄好，要不然六年前我根本拿不下這個角色。」

「天后與草莓」中珍史瑪特扮演在拉斯維加斯享譽多年的單人脫口秀女王，由於對年輕人的吸引力降低、面臨被減場的危機，聘請了一位原本懷抱遠大理想、嫌棄她演出過時的新秀女編劇來幫她想笑哏，彼此從互相不順眼到逐漸培養出共事的情誼。

珍史瑪特（右）與漢娜愛賓德因「天后與草莓」建立不錯合作情誼。（圖：HBO GO提...
珍史瑪特（右）與漢娜愛賓德因「天后與草莓」建立不錯合作情誼。（圖：HBO GO提供）

戲外的珍史瑪特雖然演了30多年的喜劇，也是舞台表演的常客，卻並非單人脫口秀演員，她覺得最大的挑戰就是要讓觀眾被說服她就是一位秀場老將。有趣的是，扮演草莓族編劇的漢娜愛賓德（Hannah Einbinder）才真是單人脫口秀演員出身，透露和前輩珍史瑪特在戲外常互傳吐槽簡訊，愈互嘲感情愈好。

珍笑言戲拍了一個禮拜，漢娜就來道謝，說是聽到珍在製作人面前力挺要用她，珍馬上表示，沒錯，而且還曾跟製作人講過要是不用漢娜自己也不演了，聽得漢娜受寵若驚，瞪大眼睛反問：「真的假的？」珍回道：「當然假的，妳瘋了嗎？」本來有珍有考慮不要那麼直接，可是想到漢娜是單人脫口秀演員，應該能夠接受這種哏，果然漢娜聽完大笑，彼此距離拉近不少。

劇中資深天后有句對白表示有機會一定要教小編劇打麻將，真實生活中珍史瑪特與漢娜愛賓德都只聽過麻將而不會打，建議編劇：「不如下一季真的來拍打麻將好了。」

艾美獎 導演

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