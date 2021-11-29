班艾佛列克、珍妮佛洛佩茲 開心共度感恩節

珍妮佛洛佩茲演藝工作馬不停蹄，還要抽空經營戀情。（路透資料照片）

好萊塢名星班艾佛列克 （ Ben Affleck ）與珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）舊情復燃是今年娛樂圈頭號緋聞，珍妮佛也配合班在他的新片「最後的決鬥」（The Last Duel）威尼斯影展與紐約首映會上都一起出現，大秀恩愛炒話題，無奈片子雖然影評成績不差，全球賣座都不理想。

導演雷利史考特（Ridley Scott）甚至大罵年輕觀眾被手機制約，造成叫好不叫座，八卦刊物也稱麥特戴蒙（Matt Damon）與班艾佛列克再次攜手卻踢到票房大鐵板，以後暫時拆夥不再合作。然而班的心情顯然沒很糟，與珍妮佛洛佩茲之間還是打得火熱，戀情溫度都沒有冷卻。

根據「時人」報導，珍妮佛近日馬不停蹄工作，之前在溫哥華拍新片，又抽空返回洛杉磯出席全美音樂獎頒獎典禮、獻唱最新單曲「On My Way」，感恩節假期她終於能讓自己放輕鬆，好好陪陪班艾佛列克與自己一對雙胞胎子女。

她也知道遠距戀難維持，計畫聖誕、跨年也要在美國 與班和孩子們一起共度。珍妮佛極重視事業，卻也沒忘了對於幸福家庭生活的追求，認定自己還是會再結婚，而班是否真命天子？外界都拭目以待。