「訪問別拍」綺拉奈特莉突破性感染新冠 不想病容曝光

綺拉奈特莉透露自己打完兩劑疫苗還感染新冠肺炎。（路透資料照片）

因主演「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）、「愛是您・愛是我」（Love Actually）等影片走紅，又在一系列香奈兒廣告中讓觀眾傾倒的英國 女星綺拉奈特莉（Keira Knightley），近來受訪時透露自己雖然打完兩劑新冠肺炎疫苗 ，卻仍然被突破性感染，且一度要求訪問時不要被拍攝，不想病容曝光。

綺拉奈特莉優雅又具有古典氣質的美貌，使她在英國娛樂圈大為走紅，更成功打進好萊塢，曾是觀眾最熟知的搶手女星。隨著結婚又生下兩個女兒，她較常留在英國拍戲，方便工作和家庭生活都能兼顧，而英國這兩年飽受新冠肺炎肆虐的衝擊，她也曾經參與向醫護人員致敬的影片拍攝，更早早打好兩劑疫苗，無奈變種病毒威力增強，疫苗也沒辦法完全防止染疫。綺拉坦言自己很不舒服，雖然全家包括老公詹姆斯萊頓（James Righto）、兩個女兒都確診，只有她的症狀最嚴重。

她解釋兩個女兒都比她更快康復，至於老公的狀況，「他是無症狀感染，而且他還很自鳴得意認為是因他身為寒天冷水的游泳者，而我不是。」顯然疫情還是完全不能掉以輕心，想辦法讓身體抵抗力變好、就算被感染至少也能減輕症狀，才不會被病痛所苦。