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感恩節票房回升 「魔法滿屋」開出4030萬稱冠北美

編譯徐薏茹／綜合28日電
迪士尼最新動畫片「魔法滿屋」榮登感恩節假期北美票房冠軍。(美聯社)
迪士尼最新動畫片「魔法滿屋」榮登感恩節假期北美票房冠軍。(美聯社)

迪士尼最新動畫「魔法滿屋」(Encanto)感恩節假期榮登北美票房冠軍，五天票房累計4030萬元，成為疫情期間開片票房成績最佳的家庭動畫電影。

「魔法滿屋」僅在戲院上映，本片以南美哥倫比亞的魔法家庭為故事背景，配上百老匯著名作曲家林-曼努爾·米蘭達(Lin-Manuel Miranda)製作的原創歌曲，目前全球票房共吸金7000萬元。

米高梅影業「Gucci：豪門謀殺案」(House of Gucci)開片票房1420萬元，五天票房累計2180萬元，本片由女神卡卡(Lady Gaga)聯手艾爾帕西諾(Al Pacino)、亞當崔佛(Adam Driver)、傑瑞德雷托(Jared Leto)等大牌影星出演，改編自義大利時尚品牌Gucci家族多年前的豪門命案，吸引許多高年齡層觀眾。根據米高梅影業統計，本片女性觀眾占59% ，18歲至35歲的觀眾占45%，45歲以上的觀眾占34%，成為疫情期間票房成績最佳的成人戲劇電影。

米高梅今年推出的電影表現搶眼，其中詹姆士龐德系列電影最終曲，同時也是丹尼爾克雷格(Daniel Craig)的007告別作「007生死交戰」(No Time to Die)全球票房賣破7.55億元，成為今年度最賣座的電影。

往年美國感恩節假期票房大約為2.5億元，根據Comscore統計，今年感恩節周末票房約為1.42億元，幾乎是去年感恩節假期票房的七倍，當時大多數電影院仍關閉未營業。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「這次感恩節周末票房對於電影產業應該會相當振奮，因為年齡層較高及家庭電影觀眾是最難回流進電影院的。」

上上周票房冠軍「魔鬼剋星：未來世」(Ghostbusters: Afterlife)下滑至第二名，上映第二周票房為2450萬元。

漫威超級英雄大片「永恆族」(Eternals)上映第四周周末票房進帳790萬元，北美票房累計1億5060萬元，目前全球票房累計共3億6800萬元。

女神卡卡(中)主演米高梅電影「Gucci：豪門謀殺案」。(美聯社)
女神卡卡(中)主演米高梅電影「Gucci：豪門謀殺案」。(美聯社)

電影院 疫情 義大利

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