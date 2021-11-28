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不讓死對頭派瑞絲出嫁專美？琳賽蘿涵宣告訂婚

記者蘇詠智／即時報導
琳賽蘿涵宣告和財經界男友貝德夏馬斯（右）訂婚。取材自Instagram
琳賽蘿涵宣告和財經界男友貝德夏馬斯（右）訂婚。取材自Instagram

昔日曾被拍到共擠一部車的派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）、「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）與琳賽蘿涵（Lindsay Lohan），當年被形容是「惡女幫三位一體」，後來派瑞絲和琳賽卻翻臉了，派瑞絲還稱琳賽並非好姐妹、是自己硬要擠上來，還暗諷琳賽沒有積極正面的能量，被自己排除在外。之前派瑞絲在洛杉磯連辦3天婚禮，廣邀好萊塢紅星出席，琳賽卻完全未受邀，沒有湊上這個熱鬧，外界等著看她如何接招，結果她等了兩個禮拜才在社群網站上宣布，她已經和瑞士信貸集團在杜拜的助理副總裁貝德夏馬斯（Bader Shammas）訂婚了，暗示自己的行情也不輸人。

與天生含著金湯匙出生的派瑞絲不同，琳賽是靠著自己的拚搏才有高知名度和目前的身家，然而她暴紅之後行為走樣、令人搖頭，也是不爭的事實，近幾年來她少鬧負面新聞，想要重拾演藝事業，觀眾也都在等著看她的表現。她曾經和俄羅斯百萬富翁伊果泰拉巴索夫訂婚，差一點要嫁過去當地，卻在5年前解除婚約，貝德夏馬斯和她其實也不是最近才交往，之前琳賽就已爲他跑了好幾趟杜拜，也曾將他的照片偷偷發布又馬上刪掉，現在彼此將訂婚喜訊昭告天下，網友除注意到琳賽手上的婚戒外，也認為她和貝德眉眼間充滿幸福的笑意，貝德更在社群網站上表示琳賽是自己的一切，琳賽到了35歲這一年，也許真的遇見了真命天子。

琳賽蘿涵與男友貝德夏馬斯（左）戀情正甜蜜，彼此許下婚約。取材自Instagram
琳賽蘿涵與男友貝德夏馬斯（左）戀情正甜蜜，彼此許下婚約。取材自Instagram
35歲的琳賽蘿涵，積極重啟演藝事業。取材自Instagram
35歲的琳賽蘿涵，積極重啟演藝事業。取材自Instagram
琳賽蘿涵宣布訂婚喜訊，手上的婚戒與臉上的幸福笑容一樣吸引外界目光。取材自Inst...
琳賽蘿涵宣布訂婚喜訊，手上的婚戒與臉上的幸福笑容一樣吸引外界目光。取材自Instagram

社群網站 洛杉磯 俄羅斯

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