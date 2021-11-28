蟻人膺最性感男人 老婆：不如基努李維

保羅路德自嘲可能不是太座心目中的最性感男人。（路透資料照片）

因演出漫威 英雄片中的「蟻人」(Ant-Man)而知名度大開的保羅路德(Paul Rudd)，近來不只獲「時人」選為「全球最性感男人」，新片「魔鬼剋星：未來世」(Ghostbusters: Afterlife)也登上全美票房冠軍，堪稱雙喜臨門。

不過保羅不改喜感作風，笑道：「如果票選最性感男人，我太太應該不會投給我，她會投給基努李維 (Keanu Reeves)，拜託，基努耶，我也會給他一票。」

保羅和妻子茱莉結婚10多年，他在「時人」雜誌公布他是今年度「全球最性感男人」之前，也只透露給茱莉知道，形容她目瞪口呆，不過笑了一下以後就表示：「他們真的選對人了。」保羅自嘲：「也許不是她的真心話，但她真的很貼心啦，不然她還能說什麼？」

基努李維獲封「全球最性感男人」有段曲折過程。（路透資料照片）

其實基努李維才是「時人」歴屆「全球最性感男人」最坎坷的，因該刊物1994年沒有這個專題，1995年元月就公布該年最性感男人是布萊德彼特 ，1994年的空白直到2015年才在「全球最性感男人」專題的30周年特別節目中，由「時人」高層宣布當年3位候選人基努李維、休葛蘭(Hugh Grant)、金凱瑞(Jim Carrey)是基努李維勝出，榮登1994年最性感的男人。