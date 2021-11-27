愛黛兒擊敗ABBA 登頂英國排行榜今年銷售最快專輯

英國鐵肺歌姬愛黛兒睽違6年發布眾所期待的新專輯「30」，成為英國今年銷售最快的專輯。圖為倫敦一家唱片行陳列的「30」專輯。（Getty Images）

英國 鐵肺歌姬愛黛兒（Adele）睽違6年發布眾所期待的新專輯「30」，擊敗解散40年後首發專輯的瑞典 國寶樂團ABBA，成為英國今年銷售最快的專輯。

英國廣播公司（BBC）報導，ABBA新專輯「啟航」（Voyage）上架7天銷量20.4萬張，愛黛兒的專輯「30」在首周則有26.1萬張銷售紀錄。

瑞典國寶級樂團ABBA解散40年後，在今年發行新專輯。（美聯社）

路透報導，身為世上最暢銷的創作歌手之一，曾獲得葛萊美獎的愛黛兒上周發行個人第4張專輯。評論家與歌迷對她這張真誠的專輯佳評如潮。新專輯當中的「寬容待我」（Easy On Me）是為了向9歲兒子安傑羅（Angelo）解釋父母離婚。

英國官方排行榜公司（Official Charts Company）表示，「30」在首周賣出26.1萬張，成為今年至今首周銷售最佳專輯，也是2017年紅髮艾德（Ed Sheeran）發行Divide以來，英國專輯排行榜首周銷量最高的專輯，並創下愛黛兒上張專輯、2015年發行的「25」以來，女歌手個人專輯最高首周銷量紀錄。

不過，愛黛兒的專輯銷售數據比起上張專輯大幅下降。她的第3張專輯「25」當時首周銷量為80萬張，「30」的銷量僅有上次的32%。

英國官方排行榜公司發表聲明：「這是愛黛兒的第4張英國冠軍專輯；她發行的4張錄音室專輯，全都登上英國官方排行榜冠軍寶座，替女性歌手寫下紀錄。」

「愛黛兒過去專輯本周也都回鍋上榜，包括『25』（15名）、『21』（18名），以及『19』（31名）。」

英國官方排行榜公司表示，「30」也是過去這周播放次數最高的專輯，專輯中的12首歌曲共被播放5570萬次。

愛黛兒以心碎情歌著稱，「寬容待我」是這張專輯搶先發布的第一首新歌，已經站上英國單曲排行榜冠軍長達6周。

「寬容待我」也擊敗她於2011年發布的Someone Like You，成為愛黛兒在英國官方排行榜登頂時間最久的單曲。新專輯中的Oh My God和I Drink Wine也擠進單曲排行榜前5。

愛黛兒的新專輯預料將稱霸其他排行榜。「告示牌」（Billboard）這周稍早引述初步數據表示，「30」才發行3天，就已經成為美國 銷售最快的專輯。

愛黛兒的專輯命名模式一如既往，採用她人生里程碑的年齡數字。現年33歲的愛黛兒在2019年30歲時，與前夫柯尼基（Simon Konecki）離婚。