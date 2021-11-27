下一任007是誰？ 米高梅總裁開始物色

亨利卡維爾是外界公認最適合演007的男星。（路透資料照片）

隨著「007 生死交戰」（No Time To Die）全球票房賣破7億3500萬美元，即將推出影音產品，尋找下一任詹姆斯龐德 （James Bond）的動作，終於要正式展開。其實早在去年、「007 生死交戰」還因新冠肺炎疫情 無法與觀眾見面，就已有不少消息傳「猛毒」系列湯姆哈迪（Tom Hardy）或是「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）雷吉尚佩吉（Regé-Jean Page）等男星已被鎖定，有機會接班，然而現在看來都只像是謠傳。

早先八卦雜誌還爆料，丹尼爾克雷格（Daniel Craig）很討厭外界開始猜誰是新龐德，因為他都還沒正式交班，他的最後一次出擊理當才是各方關注的重點。而現在「007 生死交戰」已上映快滿兩個月，丹尼爾的時期將要風光落幕，他也能夠輕鬆看待這件事。事實上，米高梅總裁潘蜜拉阿布迪（Pamela Abdy）透露已和兩位製片芭芭拉布洛柯利（Barbara Broccoli）與麥可威爾森（Michael G. Wilson）碰過一次面，來談下一代龐德演員的事，可是現在還在非常初期的階段，各種可能性都有。

理查麥登近來成為網友公推的新007熱門人選。（路透資料照片）

除了去年很熱門的湯姆哈迪、雷吉尚佩吉外，50歲非裔男星伊卓斯艾巴（Idris Elba）也很奇妙的還是不少網友心目中的理想人選，儘管他自己都知道自己太老，至於曾和丹尼爾廝殺到最後關頭的亨利卡維爾（Henry Cavill），無論外型、氣質與年齡都非常符合，堪稱最眾望所歸的人選，而「永恆族 」、「冰與火之歌：權力遊戲」的理查麥登（Richard Madden）則是近期冒出的熱門人選。