入圍葛萊美11項 喬恩巴蒂斯特力壓小賈斯汀

喬恩巴蒂斯特入圍11項大獎，成為葛萊美獎大贏家。(取材自推特)

第64屆葛萊美 獎明年1月31日將在洛杉磯登場，再度將以實體頒獎典禮舉辦，一手打造動畫電影「靈魂急轉彎」(Soul)音樂的爵士、R&B歌手喬恩巴蒂斯特(Jon Batiste)是入圍 大贏家，一口氣入圍11項大獎，喬恩同時也是「靈魂急轉彎」動畫主角的取材，彈琴方式皆模擬他的演出。

小賈斯汀（Justin Bieber）、節奏藍調歌手H.E.R.、饒舌歌手「蜜桃貓朵佳」（Doja Cat）則各入圍八項，排在第二。近年表現傑出的「怪奇比莉」（Billie Eilish）、樂壇新人奧莉維亞（Olivia Rodrigo）則雙雙入圍七獎項。

南韓天團防彈少年團去年首度入圍葛萊美獎，雖還有線上表演，可惜最後鎩羽而歸，今年他們再次以暢銷單曲「Butter」闖進「最佳流行組合」提名 ，將與東尼班奈特（Tony Bennett）、女神卡卡（Lady Gaga）、小賈斯汀和蜜桃貓朵佳競逐大獎。

此外，美國饒舌天王Jay-Z如今是葛萊美史上提名次數最多的藝人，共獲83次提名。

「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）則將在最佳年度專輯獎面對長期勁敵泰勒絲（Taylor Swift），該獎項也是泰勒絲以專輯「恆久傳說」（evermore）入圍本屆葛萊美的唯一項目。