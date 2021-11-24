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小賈、蜜桃貓朵佳8項排第2 葛萊美入圍大贏家是他

中央社／紐約23日電
歌手喬恩巴蒂斯特入圍第64屆葛萊美獎11項獎項。（美聯社）
歌手喬恩巴蒂斯特入圍第64屆葛萊美獎11項獎項。（美聯社）

第64屆葛萊美獎明年1月31日將在洛杉磯登場，小賈斯汀、怪奇比莉等人率領一票樂壇中堅分子和新人獲多項提名，不過入圍大贏家是爵士樂和節奏藍調雙棲藝人喬恩巴蒂斯特。

法新社報導，曾以電影「靈魂急轉彎」（Soul）原聲帶奪得奧斯卡金像獎最佳原創配樂的喬恩巴蒂斯特（Jon Batiste）抱回葛萊美獎（Grammy Awards）鍍金獎杯的機會最多，一口氣囊括主要獎項在內共11項提名。

小賈斯汀（Justin Bieber）、節奏藍調歌手H.E.R.及饒舌歌手「蜜桃貓朵佳」（Doja Cat）均入圍8個獎項，排在第二。

歌手「小賈」賈斯汀畢伯入圍第64屆葛萊美獎八個獎項。（美聯社）
歌手「小賈」賈斯汀畢伯入圍第64屆葛萊美獎八個獎項。（美聯社）

葛萊美寵兒怪奇比莉（Billie Eilish）和樂壇新人奧莉維亞（Olivia Rodrigo）則雙雙入圍7個獎項。奧莉維亞演而優則歌，曾演出迪士尼影集的她，今年以首支單曲Drivers License（駕駛執照）成功轉戰樂壇。

18歲的「霸王級新人」奧莉維亞備受肯定的首張專輯Sour呼聲極高，預料將是其他歌手的頭號競爭者。

女神卡卡（Lady Gaga）與95歲的爵士樂歌手東尼班奈特（Tony Bennett）則以共同合作的專輯Love For Sale強勢入圍6個獎項。

歌手「蜜桃貓朵佳」（Doja Cat）入圍第64屆葛萊美獎八個獎項。（路透
歌手「蜜桃貓朵佳」（Doja Cat）入圍第64屆葛萊美獎八個獎項。（路透

美國饒舌天王Jay-Z如今是葛萊美史上提名次數最多的藝人，共獲83次提名。

「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）則以專輯Donda獲得數項提名，將在最佳年度專輯獎面對長期勁敵泰勒絲（Taylor Swift），該獎項也是泰勒絲以專輯「恆久傳說」（evermore）入圍本屆葛萊美的唯一項目。

提名 入圍 葛萊美

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