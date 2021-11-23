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防彈少年團打敗泰勒絲 奪全美音樂獎年度藝人

記者蘇詠智／綜合報導
BTS在本屆全美音樂獎獲得3項獎，是最大贏家之一。（路透）
BTS在本屆全美音樂獎獲得3項獎，是最大贏家之一。（路透）

樂迷投票選出的「全美音樂獎」，今年由「過江龍」南韓防彈少年團（BTS）打敗美國自家的兩位樂壇小天后泰勒絲（Taylor Swift）、亞莉安娜（Ariana Grande），奪下「年度藝人」大獎，再次證明他們在歐美的超高人氣。泰勒絲雖然不敵BTS，卻也抱回最喜愛流行女歌手等雙獎，仍穩坐全美音樂獎史上獲獎數最多的歌手寶座，個人總獎項來到34座。

泰勒絲再創全美音樂獎史上獲獎最多紀錄，以影片發表感言。（美聯社）
泰勒絲再創全美音樂獎史上獲獎最多紀錄，以影片發表感言。（美聯社）

BTS曾在四年前受邀在全美音樂獎頒獎典禮表演，今年不但和蜜桃貓朵佳（Doja Cat）、梅根尤物（Megan Thee Stallion）並列最大贏家，也和超級天團「酷玩」（Coldplay）一起合作演出「My Universe」，可謂出盡風頭。他們除了獲頒「年度藝人」獎外，另拿下「最喜愛的流行組合或團體」獎，夯歌「Butter」也抱走「最愛流行曲」大獎。

隊長RM在台上以英文發表感言，稱此獎意義非凡，該團希望透過音樂演出把正能量散播給所有人，如果沒有廣大粉絲ARMY的支持，都不可能有這麼好的成績，萬分感謝大家。

卡蒂B戴著金色輪廓面具登場。（路透）
卡蒂B戴著金色輪廓面具登場。（路透）

而泰勒絲雖再度刷新自己「獲獎最多」風光紀錄，卻沒有到現場，只透過影片稱這是無上的榮耀，她的好友紅髮艾德（Ed Sheeran）也得到最喜愛流行男歌手大獎。向來搞怪的主持人卡蒂B（Cardi B）穿了透視黑紗戴上金色面具出席，成為紅毯另類焦點。

BTS 美國 投票

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